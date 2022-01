To, kar je bilo do zdaj obvezno, bo jutri preteklost

Z jutrišnjim dnem začne veljati novela zakona o dohodnini (DDV), ki so jo poslanci sprejeli decembra lani in bo prinesla številne spremembe. Ena takih je, da bodo trgovci papirnate račune izdajali le še na izrecno željo stranke.

Jutri boste torej pri nakupu v trgovinah, na bencinskih servisih in pri drugih storitvenih dejavnostih prejeli le digitalni račun, iz katerega bo prav tako razvidno, da je bil ta izdan, kaj vse je potrošnik kupil in za kakšno ceno.

"Svet gre naprej, stvari se spreminjajo in misliti je treba na prihodnost," je v včerajšnjih Odmevih dejal Ivan Simič, generalni direktor Furs in dodal, da v tiskanju računa ne vidi nobenega smisla, ker ga večina ljudi takoj odvrže.

Na ministrstvu opozarjajo, da se obveznost izdaje računa v informacijskem sistemu davčnega zavezanca ne spreminja in da ukrep sledi izključno okoljskim ciljem. Digitalni račun bo strankam dostopen prek aplikacije podjetja noprintZ - Fin4green.

Omenjeni predlog so decembra podprli v SDS, NSi, SMC, SNS in DeSUS, kjer menijo, da zakon prinaša poenostavitve in razbremenitve, medtem ko so predlogu nasprotovali v LMŠ, Levici, SD, SAB in nepovezani poslanci. Ti so menja, da lahko neizdajanje računov vodi v zlorabe.