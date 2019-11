To je eden najpogumnejših Slovencev, kar jih je kadarkoli živelo

Maister in njegovi borci za severno mejo so bili po drugi svetovni vojni skoraj pozabljeni in do neke mere izbrisani iz zgodovinskega spomina. Po osamosvojitvi Slovenije pa so jim bile dokončno priznane vse zgodovinske zasluge.

General Rudolf Maister (1874−1934) spada med najopaznejše slovenske osebnosti 20. stoletja. S svojim pogumnim dejanjem je ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, najprej v Mariboru, nato pa tudi na širšem štajerskem območju uveljavil ljudsko voljo in dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo.

Zavedal se je, kako pomembna je odločnost

Veličina dejanja generala Rudolfa Maistra je v tem, da se je zavedal, kako pomembna je odločnost ob nastajanju nove države ob razpadu avstrijske monarhije. Maister ni bil samo vojak, bil je vizionar, je na sredini slovesnosti na Ravnah na Koroškem poudarila slavnostna govornica, predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec, ki bo zbrane nagovorila tudi danes zvečer na slovesnosti v Kamniku, v Maistrovem rojstnem mestu.

Maistrova dejanja leta 1918 so po njenih besedah dejanja prvovrstnega zgodovinskega pomena za obstoj jugoslovanske Slovenije in danes samostojne slovenske države, ki bi jih morala Slovenija praznovati kot praznuje največja dejanja iz narodnoosvobodilnega boja v drugi svetovni vojni.

Po drugi svetovni vojni izbrisani iz zgodovinskega spomina

Lučka Lazarev Šerbec je na Ravnah, kjer so se posebej spomnili tudi Maistrove "desne roke" v bojih za severno mejo, Franja Malgaja, med drugim spomnila še, da so bili Maister in borci za severno mejo po drugi svetovni vojni lep čas skoraj pozabljeni in do neke mere izbrisani iz zgodovinskega spomina. Po osamosvojitvi Slovenije pa so jim bile dokončno priznane vse zgodovinske zasluge.

Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je slovenski državni praznik od leta 2005, ni pa dela prost dan. Vsako leto v času praznika poteka več prireditev, na katerih se spomnijo še, da je bil Maister, s pesniškim imenom Vojanov, tudi umetnik in bibliofil.