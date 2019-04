TI Slovenia: Pristojni naj preiščejo posel z žico in ograjo

V Transparency International (TI) Slovenia spet pozivajo pristojne k podrobni preiskavi posla nakupa žičnate in panelne ograje. Sodba, na podlagi katere ima podjetje Minis petletno prepoved sodelovanja na javnih razpisih, še dodatno poglablja dvom o tem, da je bilo podjetje za posel postavitve ograje na meji s Hrvaško izbrano zaradi dobrih referenc in kakovosti ponudbe, menijo v TI Slovenia.

Omenjeno podjetje je posel s postavitvijo tehničnih ovir ob begunski krizi dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti. Pri tem so v Minisu zatajili, da ima za tri tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ljubljansko okrajno sodišče je po poročanju Dnevnika odločilo, da je podjetje kršilo zakon o javnem naročanju.

Sodbo je potrdilo višje sodišče, s tem je postala pravnomočna. Podjetje pa po odločbi sodišča pet let ne bo smelo sodelovati pri javnih naročilih. Plačati bo moralo tudi 12 tisoč evrov globe, direktor podjetja pa še dodatnih 600 evrov, so navedli.

V TI Slovenia pristojne spet pozivajo k podrobni preiskavi

V TI Slovenia po omenjeni odločitvi sodišča danes spet pozivajo vse odgovorne k podrobni preiskavi pravilnosti in smotrnosti posla nakupa žičnate in panelne ograje.

"K dvomom še naprej pripomorejo tudi nepregledni postopki nakupa, ki so v večjem delu še vedno zakriti za stopnjo tajnosti," so zapisali v TI Slovenia in dodali, da so 4. aprila prejeli zavrnilno odločbo zavoda za blagovne rezerve za dostop do dodatnih dokumentov, povezanih z nakupom ter postavitvijo panelnih ograj in rezilne žice na meji.

Po prejetju prvih pogodb za nakup žičnate in panelne ograje so namreč od zavoda zahtevali vse dokumente, povezane z nakupi vseh tako imenovanih tehničnih ovir. Prepričani so namreč, da imajo davkoplačevalci pravico vedeti, kako se porablja njihov denar. "To še posebej velja v primerih, ko je dvom o pravilnosti posla tako velik kot v konkretnem primeru," so zapisali.

Zakrajšek očitke zanika

Odločbo zavoda o zavrnitvi dostopa do zahtevanih dokumentov bodo v prihodnjih dneh proučili in se ustrezno odzvali. Pričakujejo pa, "da bo postopek hiter ter da javnost in civilna družba tokrat na pogodbe ne bodo čakali tri leta kot v primeru prve zahteve za razkritje pogodb".

Pogodbe so namreč dobili po skoraj treh letih postopkov prek informacijske pooblaščenke in upravnega sodišča. TI Slovenia je nato v začetku marca tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Razlog so določbe o predplačilu v pogodbi za nakup rezilne ograje. Zakrajšek očitke zanika.