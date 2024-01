Svet je vse manj pravičen. Tudi v Sloveniji korupcija zmaguje.

Že vse od leta 2016 je na svetu vse manj pravice, pravne države delujejo vse slabše, korupcija v javnem sektorju pa zmaguje. To so ugotovitve nevladne organizacije Transparency International, kjer poudarjajo, da je v zadnjih 12 letih le 28 od 180 analiziranih držav izboljšalo boj s korupcijo in stanje pravne države.

Slovenija je v primerjavi z lanskim letom na indeksu zaznave korupcije Transparency International (TI) padla za tri mesta in je letos na 44. mestu med 180 analiziranimi državami. Sloveniji so pri TI tokrat namenili 56 točk (na lestvici od 0 (najvišja možna stopnja koruptivnosti javnega sistema) do 100 (najnižja stopnja koruptivnosti)), kar je enak rezultat kot lani. Sprememba na lestvici pa je posledica tega, da so se nekatere države letos odrezale bolje kot Slovenija. Tako se je Slovenija letos znašla v družbi Dominikanske republike in Italije, le točko manj pa sta dobili Kostarika in Sveta Lucija.

Transparency International z vsakoletnim indeksom opozarja na stopnjo korupcije v javnem sektorju 180 analiziranih držav.

Svet je vse bolj koruptiven

Že vse od leta 2016 je na svetu vse manj pravice, pravne države delujejo vse slabše, korupcija v javnem sektorju pa zmaguje. To so ugotovitve nevladne organizacije Transparency International, kjer poudarjajo, da je v zadnjih 12 letih le 28 od 180 analiziranih držav izboljšalo boj s korupcijo in stanje pravne države. Položaj v 34 državah pa se je izrazito poslabšal. Več kot dvema tretjinama analiziranih držav so letos pri TI podelili manj kot 50 točk.

Pri TI so spet poudarili, da so demokratične države kljub težavam še vedno manj koruptivne in imajo bolje delujočo pravno državo. V povprečju so demokratične države (24 od 180 analiziranih držav) dobile oceno 73. Delno demokratične države (24 od 180 analiziranih držav) so v povprečju dobile oceno 48, nedemokratične (94 od 180 analiziranih držav) pa 32.

Korupcija se bohoti tudi v Evropi

Evropa je še vedno najbolj pravičen del sveta (povprečna ocena 65 od 100), vendar kot pravijo pri TI, ima tudi stara celina vse večje težave pri boju s korupcijo. Celo države, ki so še vedno visoko na lestvici, kot sta Švedska in Nizozemska, so zabeležile najslabši rezultat v zadnjem desetletju. Na vrhu lestvice so spet Danska (90 točk), Finska (87 točk) in Norveška (84 točk). Na dnu lestvice so Romunija (46 točk), Bolgarija (45 točk) in Madžarska (42 točk).