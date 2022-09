Ti ljudje bi radi bili ustavni sodniki

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata ali več kandidatov.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata ali več kandidatov.

Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto ustavnega sodnika so prispeli trije predlogi. Prijavili so se Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek (ki se je za to mesto že prijavil, vendar ni bil uspešen) in Andraž Zidar. Pahor se bo o prijavah posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter izbral kandidata, so sporočili iz urada predsednika republike.