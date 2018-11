Test za koalicijo: kako uskladiti proračun za 2019?

DZ je proračun za leto 2019 sprejel že novembra lani, zdaj pa mora vlada vanj vračunati tudi odhodke zaradi nekaterih od takrat sprejetih zakonskih obveznosti, denimo ohranitev zdajšnjega zneska denarne socialne pomoči tudi v prihodnjem letu. Več denarja bo zahtevalo tudi zvišanje povprečnine, o kateri se je vlada pred kratkim uskladila z občinami.

Pogajanja o dodatnih sredstvih, ki jih bo vlada v rebalans proračuna za leto 2019 zapisala z namenom izboljšanja položaja javnih uslužbencev, so medtem še v polnem teku. Če dogovora ne bo, so sindikati za december že napovedali stavke.

Novi ukrepi, ki bodo zmanjšali obseg odhodkov

Koalicija se mora uskladiti tudi glede prioritet in uresničevanja zavez iz koalicijskega sporazuma, saj bodo tudi te zahtevale dodatna sredstva in jih je torej treba predvideti v rebalansu.

Na finančnem ministrstvu so pred dnevi že pripravili nekatere ukrepe, ki pa so naleteli na oster odziv - ne le opozicije, pač pa tudi koalicijskih strank. Šli naj bi namreč v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kot je denimo ukinitev dodatka za velike družine in otroškega dodatka v sedmem in osmem dohodkovnem razredu. Po protestih so te predloge že opustili.

Zdaj se mora koalicija dogovoriti o novih ukrepih, ki bodo zmanjšali obseg izdatkov za leto 2019, te pa zapisati v novelo zakona o izvrševanju proračuna, ki jo mora DZ sprejeti še letos.