Vlada in sindikati o še nekaterih odprtih vprašanjih

V novem krogu pogajanj se je popoldne z vladno stranjo najprej sestal šolski sindikat Sviz, ki sta ga po dobri uri za pogajalsko mizo zamenjala dva zdravstvena sindikata. Kot je pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, so se sporazumeli o višjem regresu za najslabše plačane, a pogajanja še niso pri koncu.

Kot je dejal glavni vladni pogajalec Peter Pogačar, je današnji krog pogajanj namenjen predvsem razčiščevanju še nekaterih odprtih vprašanj. So pa ta seveda ključnega pomena, je dodal.

Ocena, ali so s sindikati bližje dogovoru ali ne, bi bila v tem trenutku preuranjena, saj je na pogajanjih tako, da "dokler ni vse usklajeno, ni nič usklajeno", je pred srečanjem s sindikati še dejal Pogačar.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je ob prihodu izrazil upanje, da je vlada danes prišla s pozitivnimi predlogi, ki bi jim omogočili, da se približajo koncu pogajanj.

Po srečanju je Štrukelj pojasnil, da tudi po današnjih pogovorih še niso pri koncu. Ostali so odprti datumi uveljavitve ukrepov in "še eno pomembno vsebinsko vprašanje, ki ga mora vlada proučiti", je dejal. Pojasnil je, da se to vprašanje veže zlasti na prenovo strokovnih napredovanj.

So se pa dogovorili, da se za tiste, ki prejemajo minimalno ali nižjo plačo pri regresu še v letošnjem letu izplača razlika med tem, kolikor so letos dobili, in tem, kolikor je Sviz zahteval v stavkovnih zahtevah. Po Štrukljevih besedah gre za 200 evrov.

Sobotni koalicijski vrh bo ponudil več odgovorov

Glede nadaljevanja pogajanj je dejal, da bo treba počakati sobotni koalicijski vrh, na katerem se bodo prav tako seznanili s potekom pogajanj, in da se bodo po njem dogovorili o nadaljevanju.

Kar pa zadeva razmerja med samimi sindikati, je Štrukelj pred začetkom pogajanj dejal, da so sami od vsega začetka zagovarjali stališče, da se o skupnih vprašanjih, kot so datumi uveljavitve ukrepov in orientacijska delovna mesta, dogovarjajo skupaj. A je bila želja koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov, da se pogovarjajo ločeno.

"Mi smo trdno prepričani, da je treba ta vprašanja na koncu skupaj zapreti, kajti drugače sploh ne gre," je poudaril in dodal, da bi si želel, da ne bi prišli v podobno situacijo kot spomladi, da bi "en drugemu preprečili, da bi prišli do izboljšanja plač". Takrat je namreč po Štrukljevih besedah ena skupina šolnikom preprečila, da bi uresničili tista izboljšanja, o katerih so se z vlado že dogovorili.

Pogajanj se sicer hkrati s Svizom udeležujejo tudi predstavniki Sindikata delavcev v pravosodju. Kot je dejal predsednik sindikata Tomaž Virnik, pa se z njimi dejansko skorajda nimajo časa ukvarjati in na svoje zahteve niso dobili niti enega odgovora.

V pogajanja s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki se trenutno pogajata z vladno stranjo, je očitno novo zaostritev vnesel predlog, ki so ga pred kratkim dobili z vladne strani.

Kot je pojasnil predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič, ta predlog "poslabšuje trenutno stanje v socialnovarstvenih zavodih, kar je nesprejemljivo".

"Če ga bodo umaknili, se lahko dogovorimo, če ne, bomo šli v pospešeno organizacijo stavke," je napovedal in dodal, da bodo v tem primeru danes prekinili pogajanja. A vsaj za zdaj v pogovoru, ki so za začeli pred približno pol ure, vztrajajo.