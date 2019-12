Telekom Slovenije je 10.000 evrov namenil družinam v stiski

"V Sloveniji je veliko humanitarnih društev, ki s srčnostjo posameznikov rešujejo najhujše stiske in zadovoljujejo najnujnejše življenjske potrebe – potrebe po hrani. Vendar je napočil čas, ko to ni več dovolj. Revščina vpliva na izobrazbo, na doseganje družbenih ciljev, na neustrezne bivanjske razmere, povzroča izločenost in izključenost otrok iz družbe – enostavno jim odvzame možnosti pridobivanja znanj in vrednot, ki bi jim v življenju pomagale preseči začarani krog revščine. Z Verigo dobrih ljudi želimo zgraditi zdravo jedro naše družbe, ki bo zmoglo uloviti tudi tiste, ki za trenutek izgubijo tla pod nogami, in jim ponuditi novo priložnost. To nam ne bi uspelo brez donacij podjetij in posameznikov, tako da se Telekomu Slovenije iz srca zahvaljujem za donacijo 10.000 evrov. Tovrstna pomoč, ki jo Telekom Slovenije nesebično izkazuje že mnogo let, nam resnično ogromno pomeni," je ob predaji donacije poudarila Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Donacijo je Ogulinovi v imenu Telekoma Slovenije skupaj z zaposlenimi predala Špela Fortin, članica uprave – delavska direktorica. "Praznični december je čas, ko delimo veselje z drugimi. Je pa tudi čas, ko se med seboj še tesneje povežemo in stopimo skupaj. V Telekomu Slovenije delimo toplino in veselje v največji družini uporabnikov, srčno pa pomagamo in držimo skupaj tudi z družinami v stiski. Tudi zato smo v letošnjem decembru pristopili k projektu Veriga dobrih ljudi, z različnimi aktivnostmi pa sicer pomoči potrebnim pomagamo skozi vse leto," je ob tem dejala Fortinova.

V Verigo dobrih ljudi se lahko vključi vsakdo

Decembra se lahko v Verigo dobrih ljudi z donacijo prek SMS-sporočila z besedilom VERIGA ali VERIGA5, ki se ga pošlje na številko 1919, vključi vsakdo in tako prispeva en evro ali pet evrov. Tisti, ki bodo poslali SMS-sporočilo, bodo prejeli kodo, s katero se lahko na spletni strani projekta (https://www.dobri-ljudje.si/) vpišejo med aktivne člene Verige dobrih ljudi.

V letošnjem decembru so v Telekomu Slovenije z darili pomagali tudi pri obdarovanju otrok in starostnikov v akcijah Trije zimski botri in Božiček za en dan.

Telekom Slovenije kot vodilni slovenski operater skozi vse leto aktivno vrača družbi, v kateri deluje, ter kot donator pomaga številnim humanitarnim organizacijam, projektom in pomoči potrebnim posameznikom, v okviru svojih družbenoodgovornih aktivnosti pa tudi izobraževalnim, kulturnim ter športnim organizacijam in dogodkom.