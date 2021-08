Tehnologija starejšim vedno bližja, uporabljajo Zoom in Skype #VIDEO

Stanovalci doma Vič-Rudnik v enoti Bokalce so se danes srečali s potujočo učilnico. Njen namen je digitalno bolje opismeniti starejše, da bo razkorak med njihovim svetom in svetom njihovih vnukov manjši.

Predvsem v koronačasu je tehnologija starejšim pomagala, da se niso počutili tako osamljeni. "Zoom in Skype uporabljam, to mi je bilo v času zapore fantastično in bila sem zelo vesela, ker je moja 11-letna vnukinja organizirala družinsko srečanje. Sem rekla, ona je stara 11 let, pa obvlada, jaz pa ne," je povedala uporabnica Marija Marolt.

Prostovoljci opažajo, da so starejši vedno bolj digitalno vešči, danes pa jih je obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor.

"Ne gre samo še za eno plemenito poslanstvo, ampak za nujen ukrep, to moramo razumeti. Vedno več ljudi v zrelih letih, ki doslej ali niso imeli te možnosti ali niso imeli te potrebe, zdaj nenazadnje zna uporabljati tudi nove tehnologije za to, da so v stiku s tistimi, ki so jim pri srcu," je dejal Pahor.

Pomembnosti takšnih projektov pa se zaveda tudi nov minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki se je zahvalil vsem prostovoljcem Simbioze, ki že več kot desetletje izboljšujejo digitalne veščine ranljivih skupin.