Tehnologija je pomembna, tudi pri prehranskih dopolnilih

Oglasno sporočilo

Prehranska dopolnila in njihov namen

Prehranska dopolnila so živila, s katerimi lahko dopolnimo običajno prehrano. V njih so zbrani posamezni ali mešanica vitaminov in mineralov. Kupimo jih lahko v obliki kapsul, pastil, tablet, v vrečkah s praškom, v ampulah, v stekleničkah, kjer jih doziramo s kapalko in v drugih oblikah. Navadno se jih uživa v naprej določenih oziroma predpisanih odmerjenih količinskih. Prehranska dopolnila izberemo takrat, ko želimo nadomestiti ali dopolniti pomanjkanja posameznih hranil. Na primer pomanjkanje vitamina C in D v zimskem času ter magnezija v poletnem času, saj smo takrat bolj športno aktivni in se več gibljemo. Njihova uporaba pa s časoma postaja pogostejša, saj se soočamo z vedno bolj predelano hrano, ki vitamine in minerale zgublja že med predelavo. Dobro pa je vedeti tudi, da prehranska dopolnila niso nadomestila za zdravila, v osnovi so namenjena zdravi populaciji, bolj odraslim kot otrokom.

Liposomalna prehranska dopolnila

Liposomi so sodobna transportna oblika vnosa prehranskih dopolnil in zdravil, ki so bili razviti z namenom zaščite in boljše biološke uporabnosti učinkovin pri vnosu. Veliko učinkovin tako v prehranskih dopolnilih, kot zdravilih, je namreč občutljivih na vplive želodčnega in črevesnega soka, prav tako pa se zaradi svojih fizikalno-kemijskih lastnosti velikokrat slabše absorbirajo iz črevesja v kri, zato služijo liposomi kot zaščita.

In kaj so pravzaprav liposomi?

Razvoj liposomov se je začel že v letu 1961, od leta 1980 pa liposome intenzivno preučujejo predvsem v farmacevtski in kozmetični industriji. Liposomi so mikroskopske maščobne kroglice, ki so zgrajene iz enakih sestavin (fosfolipidov), kot so naše celične membrane. V njih se vgrajujejo različna hranila, ki se lahko v telo absorbirajo bolj učinkovit način kot sama hranila. So nekakšne dostavne oblike hranil, ki se lahko popolnejše asimilirajo v telo. V okviru sodobnih dostavnih oblik prehranskih dopolnil največkrat v liposome vgradijo vitamin C, D3, glutation, kurkumin in vitamin B12.

Kako deluje liposomalna tehnologija?

Liposom in celica se dotakneta drug drugega in združita skupaj kot dva milna mehurčka, saj je molekulska struktura stene liposoma zelo podobna strukturi celične membrane. Vsebina liposomskega mehurčka se izlije v celico in tako sprosti aktivno sestavino iz liposoma naravnost v celico.

Nizozemsko podjetje CureSupport tehnologijo uporablja že vrsto let in svojo pozornost usmerja k nenehnemu izboljševanju absorpcije naravnih učinkovin. Podjetje je specializirano za liposomalno tehnologijo, za izdelavo izdelkov pa uporabljajo le visoko kakovostne surovine.

Preveri liposomalna prehranska dopolnila in izberi pravega zase. Izkoristi 15% popuste in več že danes >>

Naročnik oglasnega sporočila je Bimedia.