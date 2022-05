NIJZ: Tega ne storite, če se okužite z opičjimi kozami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osebam, ki so bile v tesnem stiku z okuženim z opičjimi kozami v času njegove kužnosti, svetujejo, da opazujejo svoje zdravstveno stanje v obdobju 21 dni od zadnjega tesnega stika.

Osebam, ki so bile v tesnem stiku z okuženim z opičjimi kozami v času njegove kužnosti, svetujejo, da opazujejo svoje zdravstveno stanje v obdobju 21 dni od zadnjega tesnega stika. Foto: Reuters

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik, in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih.

Če morajo okuženi z virusom opičjih koz, denimo zaradi obiska zdravnika, dom zapustiti za kratek čas, naj uporabljajo zaščitno masko in si kožne spremembe pokrijejo z oblačili, svetujejo na NIJZ.

Klinični potek opičjih koz je običajno blag. Začetni simptomi bolezni so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Znotraj treh dni od pojava omenjenih simptomov se običajno razvije tudi izpuščaj, ki se sčasoma preoblikuje v krasto. V primeru poslabšanja bolezni svetujejo, da se bolnik po telefonu posvetuje z družinskim zdravnikom, sicer pa z dežurno ambulanto ali 112.

Omejite stike

Ob tem poudarjajo, naj okuženi na svojem domu ne sprejemajo obiskov. Če si gospodinjstvo delijo z več osebami, naj omejijo stike in se, če je možno, zadržujejo v svoji sobi. Še posebej naj se izogibajo majhnim otrokom, nosečnicam in osebam z oslabljenim imunskim sistemom. Izogibajo naj se tudi stikom z domačimi živalmi.

Če se v domačem okolju ne morejo izogniti stikom s preostalimi člani gospodinjstva, tako okuženemu kot članom gospodinjstva priporočajo uporabo zaščitne maske. Okuženi naj uporabljajo svoj jedilni pribor, higienske pripomočke, perilo, posteljnino in brisače. Svetujejo zračenje prostorov od pet do deset minut večkrat na dan.

Začetni simptomi bolezni so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Foto: Reuters

Kondom ne prepreči prenosa okužbe

Prav tako svetujejo vzdržnost od spolnih odnosov. Uporaba kondoma ne prepreči prenosa okužbe, saj se bolezen prenaša tudi preko izpostavljenih kožnih lezij.

Ob tem okužene prosijo, da obvestijo osebe, s katerimi so bili v tesnem stiku v obdobju svoje kužnosti. Kot pojasnjujejo, je oseba ob začetku izpuščaja že kužna, kužna pa je lahko tudi, ko izpuščaja še nima, ima pa druge znake bolezni − vročino, mrzlico, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izčrpanost, otekle bezgavke. Upadanje pa nakazuje konec obdobja kužnosti.

Kot tesni stiki med drugimi štejejo spolni partnerji, člani skupnega gospodinjstva, negovalci simptomatične ali kužne osebe ter sopotniki, ki so potovali v skupnem prevoznem sredstvu s simptomatično osebo več kot osem ur na razdalji enega do dveh sedežev. Celoten seznam tesnih stikov in navodil za okužene je na voljo na spletni strani NIJZ sta.si/q0sDyl.

Omejitve upoštevajte 21 dni

Osebam, ki so bile v tesnem stiku z okuženim z opičjimi kozami v času njegove kužnosti, svetujejo, da opazujejo svoje zdravstveno stanje v obdobju 21 dni od zadnjega tesnega stika.

V primeru omenjenih znakov okužbe ali novega nepojasnjenega izpuščaja naj po telefonu pokličejo zdravstveno službo in omejijo stike do izključitve diagnoze opičjih koz.

Pogosto naj si umivajo roke ter upoštevajo higieno kašlja in kihanja. Spolnih odnosov in tesnega fizičnega stika z drugimi osebami naj se vzdržijo 21 dni ali do izključitve diagnoze opičjih koz. V enakem obdobju naj se izogibajo stiku s hišnimi ljubljenčki.

Za preostale stike ukrepi niso potrebni. V to kategorijo po navedbah NIJZ spadajo bežni, kratkotrajni stiki. Med njimi stiki s sodelavci, ki ne delijo pisarne, z osebami, ki si delijo fitnes naprave, savno ali kopel, ter z zdravstvenimi delavci, ki uporabljajo zaščitno opremo.

Tistim, ki niso prepričani, ali so bili z okuženim v tesnem stiku, svetujejo samoopazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja 21 dni od zadnjega stika.

V Sloveniji so do zdaj potrdili dva primera okužbe z virusom opičjih koz. Znano pa je le, da sta obe osebi pripotovali iz Španije.