Potrdili drugi primer okužbe z virusom opičjih koz

Prvi primer opičjih koz so pri moškem, ki je pripotoval s Kanarskih otokov, potrdili v torek. Simptome je razvil po vrnitvi domov, njegovo zdravstveno stanje pa je dobro, je v torek povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko.

Osebe, ki so bile v tveganem stiku z okuženim, naj bodo v 21 dneh od stika pozorne na svoje zdravstveno stanje. Bolezen opičjih koz sicer ni karantenska, zato se lahko v tem obdobju prosto gibljejo. Okuženim osebam pa priporočajo, da ostanejo doma tri tedne oziroma dokler ne odpadejo kraste.

Vlada je ob tem na torkovi dopisni seji sprejela sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze. Kot so sporočili po seji, je okužbo z virusom opičjih koz treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po zakonu obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Proizvajalec: Na voljo dovolj cepiva proti opičjim kozam

Na voljo imamo dovolj zalog cepiva proti opičjim kozam za obvladovanje trenutnega izbruha okužb, je danes zatrdil proizvajalec edinega cepiva proti tej bolezni Bavarian Nordic. Cepivo Imvanex je sicer trenutno odobreno le v ZDA in Kanadi, pričakujejo pa njegovo odobritev tudi v Evropski uniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bavarian Nordic je edino podjetje na svetu, katerega cepivo proti opičjim kozam je odobreno s strani regulatorjev. Vendar je cepivo odobreno le v ZDA in Kanadi. Trenutno pa že potekajo aktivnosti za njegovo odobritev še v EU. V Evropi je bilo cepivo doslej odobreno le proti črnim kozam.

Trenutno lahko podjetje izdela približno 30 milijonov odmerkov cepiva na leto, je dejal tiskovni predstavnik podjetja Rolf Sass Sorensen. Kot je dodal, je povpraševanja za cepivo veliko, a ni navedel, katere države so ga že kupile. Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je sicer dejal, da je Nemčija že naročila do 40.000 odmerkov cepiva.