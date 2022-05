Okužbi z opičjimi kozami pri nas povezani s parado ponosa na Kanarskih otokih?

V torek so tudi v Sloveniji pri moškem srednjih let potrdili prvi primer opičjih koz. Gre za uvožen primer s Kanarskih otokov, simptome pa je bolnik razvil po vrnitvi v Slovenijo. Vir večjega skupka okužb v Evropi naj bi bila množična zabava na Kanarskih otokih. V prvi polovici maja je bila tam namreč parada ponosa. Ali obstaja možnost, da se je moški okužil prav tam, smo vprašali pristojne na NIJZ. Odgovorili so nam, da zaradi varovanja osebnih podatkov posameznega primera na NIJZ ne morejo komentirati. Je pa nekdanji direktor WHO David Heymann razkril teorijo za izvor trenutne skupine potrjenih primerov. Po njegovih besedah obstaja možnost, da sta vir večjega skupka okužb v Evropi mednarodna festivala. Danes so v Sloveniji potrdili že drugi primer okužbe.

Opičje koze so potrdili v več državah v Evropi in Severni Ameriki, najbolj prizadeta v Evropi je Španija. V Španiji kot mogoč izvor večjega skupka okužb že nekaj dni preiskujejo gejevski festival ponosa Maspalomas, ki je bil od 5. do 15. maja na priljubljenem turističnem otoku Gran Canaria in se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi.

V več državah, tudi v Sloveniji, so namreč prve primere opičjih koz potrdili prav pri moških, ki so se nedavno vrnili s Kanarskih otokov.

V Sloveniji so danes potrdili že drugi primer okužbe z virusom opičjih koz. Tudi tokrat gre za osebo, ki je pripotovala iz Španije, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Epidemiološko poizvedovanje je v teku, so še pojasnili. Podrobnosti preberite v spodnjem članku:

Po besedah nekdanjega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Davida Heymanna obstaja možnost, da sta vir večjega skupka okužb opičjih koz v Evropi in ZDA prav mednarodna festivala. "Vemo, da se opičje koze lahko razširijo s testnimi stiki. Zelo mogoče je, da se je nekdo okužil, razvil izpuščaje na genitalijah, rokah ali kje drugje, nato pa se je virus, ko je prišlo do spolnega ali tesnega fizičnega stika, prenesel na druge," je Heymann povedal za Daily Mail.

Zdravstvene organizacije, zadolžene za zajezitev virusa, so že začele z epidemiološkim spremljanjem primerov bolezni in ustrezno obravnavo tesnih stikov. Kljub temu, da festivalov niso poimenovali, spremljajo primere, kjer bi se okužbe lahko zgodile na paradi ponosa na Kanarskih otokih. Pristojni v Belgiji pa so potrdili tri primere, ki naj bi bili povezani s fetiš festivalom v belgijskem Antwerpnu. Ta je bil med 5. in 8. majem. Po besedah organizatorjev obstaja možnost, da je bil nekdo na dogodku okužen z opičjimi kozami, še poroča Daily Mail.

Tudi hrvaški mediji poročajo, da je parada ponosa na Kanarskih otokih povezana s številnimi primeri okužbe z opičjimi kozami. Med približno 30 diagnosticiranimi v Madridu se jih je več udeležilo omenjenega dogodka, čeprav še ni mogoče vedeti, ali so se vsi okužili tam, poročanje španskega časopisa El País povzema hrvaški portal Narod HR.

Slovenski primer uvožen s Kanarskih otokov

Pri prvem potrjenem primeru v Sloveniji je znano, da gre za uvožen primer s Kanarskih otokov in da je okuženi simptome razvil po vrnitvi v Slovenijo. Ali se je moški udeležil zabave na Kanarskih otokih, ni znano. Ali obstaja možnost, da se je moški okužil prav tam, smo vprašali pristojne na NIJZ. Zaradi varovanja osebnih podatkov posameznega primera na NIJZ ne morejo komentirati.

Tatjana Avšič-Županc, vodja laboratorija na katedri za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, je na torkovi novinarski konferenci povedala, da obstajata dve različici virusa, zahodnoafriška in centralnoafriška. Prva, ki se širi v zadnjem obdobju, je blažja, moški, ki so mu v Sloveniji potrdili okužbo, je okužen s to različico. "Lezija je anogenitalno, zato je moški tudi poiskal zdravniško pomoč," je še pojasnila Avšič-Župančeva.

Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, je pojasnil, da se okužba lahko zgodi ob tesnem stiku, in sicer ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega, na primer posteljnino. "Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično, če ima oseba znake respiratorne okužbe. Tudi v primeru takšnega prenosa mora biti stik tesen in trajati mora nekaj časa. Sicer pa ne gre za spolno prenosljivo bolezen," je še pojasnil Fafangel.

Pri opičjih kozah gre za porajajočo se nalezljivo bolezen, ki se do zdaj v takšnem obsegu v Evropi še ni pojavljala. Glede na epidemiologijo skupkov pojava primerov te bolezni v Evropi je pričakovano, da se bodo primeri pojavili. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih stikov.

To svetujejo v ZDA

"Potem ko so tudi v ZDA pri nekaterih domnevnih primerih ugotovili, da bi se okužbe lahko zgodile s spolnimi odnosi, tamkajšnje zdravstvene organizacije pred prihajajočimi paradami ponosa istospolno usmerjenim in biseksualnim moškim ter njihovim zdravnikom svetujejo, naj bodo pozorni na simptome, ki se pojavijo po okužbi z opičjimi kozami," pa poroča San Francisco Chronicle.

Bolezen opičjih koz je sicer bistveno manj prenosljiva kot covid-19, poleg tega je oseba kužna šele po pojavu simptomov, podobnim gripi, in izpuščaja.