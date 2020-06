Tanja Fajon: ni še predsednica SD, pa se že sestaja s sindikalistko Lidijo Jerkič #video

Tanjo Fajon so v SD prejšnji teden razglasili za novo voditeljico, a da bi res postala predsednica, jo mora potrditi kongres stranke, ki bo, če bodo za to pogoji, potekal jeseni. Toda čeprav še ni predsednica in bi lahko imela protikandidate, se je danes že sestala s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidijo Jerkič. S tem utrjuje svoj položaj v stranki. Če bo na kongresu izvoljena, bo postala prva ženska na vrhu stranke od nastanka slovenske države.

Tanja Fajon se je danes, čeprav še ni uradna predsednica stranke, na sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) sestala z njihovo predsednico Lidijo Jerkič. Na srečanju sta se dogovorili za okrepitev operativnega povezovanja in sodelovanja.

Za obuditev in okrepitev socialnega dialoga

Kot je po srečanju z Jerkičevo v izjavi za medije poudarila Fajonova, se ji zdi v času aktualne krize, ki jo je povzročila epidemija covid-19, ključno, da se "obudi, okrepi socialni dialog". V tej luči so danes zbrani predstavniki SD in ZSSS po njenih besedah opredelili ključna področja, na katerih lahko še bolje sodelujejo. Med drugim so se dotaknili demografskega sklada, ki je sicer ena od koalicijskih zahtev DeSUS, piše STA.

"Socialni demokrati imamo zelo dobro izdelan predlog demografskega sklada, tudi o tem smo danes govorili s predstavniki ZSSS," je pojasnila Fajonova in nakazala, da ga bodo poskušali skupaj dograditi. Kot je dodala, ve, da je to na vladni mizi, "a treba je priti do soglasja s socialnimi partnerji, to bo ključno".

Fajonova in Jerkičeva sta se dogovorili za okrepitev operativnega povezovanja in sodelovanja. Foto: STA

Beseda je danes tekla še o kršitvah delavskih pravic, pomoči v tej krizi najbolj prizadetim delavcem, enotni pogodbi, pa tudi o shemi skrajšanega delovnega časa, pri čemer je bilo na mizi vprašanje, ali "bi bilo smiselno, da to postane bolj zakonska ureditev".

"Zavedamo se, da je ta kriza povzročila veliko brezposelnost, strah, stisko ljudi, da imamo vsak mesec deset tisoč ali več novih brezposelnih in da je slika precej črnogleda. Tako da bodo potrebni izjemni napori države. A v sodelovanju z vsemi partnerji bomo našli najboljše rešitve," je prepričana.

Po njenih besedah je za to, kako priti do sprememb v državi, da bo šlo družbi na bolje, zelo pomembna prav vključitev vseh socialnih partnerjev. Zato bo v torek obiskala še GZS, nevladnike in podjetja, ki so se zaradi koronavirusne krize znašla v stiski, piše STA.

"Voditeljica Socialnih demokratov"

Sicer pa se Jerkičeva, ki je bila v preteklosti tudi članica državnega sveta, in Fajonova poznata že od prej, torej gre sklepati, da je bil namen današnjega dogodka predvsem utrjevanje položaja Fajonove tako znotraj stranke SD kot v širši javnosti še pred kongresom. Na tem bo, če tako odloči večina delegatov, postala naslednica Dejana Židana, ki je po šestih letih prejšnji teden odstopil s položaja predsednika stranke SD.

Židan je na četrtkovi novinarski konferenci med drugim dejal, da Fajonovo vidi kot bodočo predsednico vlade.

V SD Fajonovo trenutno imenujejo "voditeljica Socialnih demokratov", kar pa uradno ni funkcija. 64. člen statuta stranke SD namreč določa, da v primeru odstopa, izključitve ali razrešitve nosilke ali nosilca funkcije predsedstvo imenuje vršilko ali vršilca dolžnosti.

Uradna funkcija Fajonove je po tem, ko je soglasno dobila podporo predsedstva, vršilka dolžnosti. Židan je sicer omenil, da Fajonova uživa enotno podporo tako političnega vodstva stranke kot tudi poslanske skupine SD, a to ni dovolj za prevzem predsedniške funkcije.

Foto: Socialni demokrati

Kongres bo najverjetneje jeseni

Kot so nam sporočili iz stranke SD, bo Fajonova v prihodnjih dneh predsedstvu stranke predložila predlog, po katerem bi stranka jeseni, če bodo za to pogoji, organizirala kongres.

"Kongres stranke namreč nekajkrat presega število zdaj dovoljenih 200 ljudi na enem mestu. Statut stranke SD namreč ne določa roka, razen izvedbe kongresa najkasneje v šestih mesecih od parlamentarnih volitev. Pri tem je cilj stranke, da omogoči tudi poglobljeno razpravo o alternativah in enake možnosti vseh kandidatk in kandidatov," so nam pojasnili v SD in dodali, da bo Fajonova še pred tem obiskala člane SD po Sloveniji.

Dejstvo tako ostaja, da bo Fajonova ob zadostni podpori postala uradna predsednica šele na naslednjem kongresu, torej najverjetneje jeseni.

Napovedala je spremembe

Fajonova je sicer prejšnji teden že napovedala spremembe. Izrazila je željo po drugačnem političnem vodenju, v katerem bo več sodelovanja in povezovanja. "Ne samo med ljudmi, ampak tudi na levosredinskem političnem polu, ker bomo le tako kot skupna opozicija močni," je med drugim povedala.

Dejala je, da bo čas povedal, kdaj bodo volitve. Če bodo te kmalu, je zatrdila, da ima stranka pogum in ljudi, tudi sama pa jo je pripravljena popeljati na volitve.