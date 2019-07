Fajonova nekoč proti zaposlitvam otrok politikov, zdaj bo pri njej delala Hanova hči

Po poročanju Dela je evropska poslanka Tanja Fajon na začetku leta 2015 ostro kritizirala zaposlitev Žana Janše, sina prvaka SDS Janeza Janše, kot akreditiranega pomočnika evropskih poslancev Milana Zvera (EPP/SDS), Romane Tomc (EPP/SDS) in Patricije Šulin (EPP/SDS).

Fajonova nasprotovala zaposlitvi otrok politikov

Kot je takrat poudarila Fajonova, je Evropski parlament pri zaposlovanju v preteklosti izgubil že precej ugleda. "Denar, ki ga nameniš nekemu asistentu, je denar davkoplačevalcev. In če zaposliš nekoga, ki je član tvoje družine, se mi zdi, da bi bilo povsem neprimerno, ali pa nekoga, ki je prišel v kabinet po prijateljskih vezeh, ki nimajo nič skupnega s stroko," je takrat dejala Fajonova.

Ekipi evropske poslanke Tanje Fajon se je pridružila hčerka vodje poslancev SD Matjaža Hana. Foto: Matej Leskovšek

Del njene bruseljske ekipe tudi hčerka strankarskega kolega Matjaža Hana

Štiri leta pozneje, ko se je njeni ekipi pridružila tudi Špela Han, hči vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana, je Fajonova svoja stališča očitno precej omilila. "Res je, da sem imela pred leti dvome o zaposlitvi otrok politikov in jih imam še danes, ko gre za zaposlitve na neustreznih delovnih mestih. Izkušnje pa so me naučile, da morajo biti otrokom politikov odprta vsa vrata, če imajo ustrezno znanje in izkušnje," je za Delo poudarila evropska poslanka.

Špela Han je na spletni strani Evropskega parlamenta navedena kot akreditirana pomočnica Tanje Fajon. Foto: zajem zaslona

"Nikakor pa ne podpiram nepotizma oziroma zaposlitev družinskih članov"

Dodala je, da se ji zdi bistveno, da v Evropskem parlamentu ohranijo visoka profesionalna in moralna merila: "Nikakor pa ne podpiram nepotizma oziroma zaposlitev družinskih članov v svojih pisarnah. To je tudi zapisano pravilo v Evropskem parlamentu in ga strogo upoštevamo."

Kot so poudarili v pisarni Fajonove, Špela Han zelo dobro pozna evropske politike, v novem mandatu pa bo med drugim skrbela za administrativne zadeve bruseljske pisarne in pomagala pri delu v odboru za zunanje zadeve. Pisarni Fajonove se je Hanova kot pripravnica pridružila februarja letos, v Bruslju pa je od lanskega septembra.