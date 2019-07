Težava za Pikala: zapiranje pipice zasebnim šolam ima šibko podporo

Poslanci bodo danes na seji DZ odločali o noveli zakona, ki zaostruje pogoje za ustanavljanje zasebnih šol in zmanjšuje njihovo proračunsko sofinanciranje. A za zdaj ima predlog le tretjinsko podporo poslancev. Zagotovljeni so glasovi štirih koalicijskih strank LMŠ, SD, SAB in DeSUSa, medtem ko SMC predloga ne bo podprla. Odločilna bo spet Levica.

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namesto sedanjega sistema, po katerem država zasebnim šolam financira 85 odstotkov programa, uvaja delitev na obvezni in razširjeni del.

Prvega bi država financirala 100-odstotno, drugega pa ne, s čimer bi se šesterici zasebnih šol po njihovi oceni financiranje z zdajšnjih 85 odstotkov zmanjšalo na okoli 65 odstotkov.

Pikalo prepričal le dobro tretjino poslancev

SMC Mira Cerarja (na fotografiji) je edina koalicijska stranka, ki predloga ne bo podprla. Šef poslanske skupine Igor Zorčič je tokratni predlog SD-jevega ministra Pikala označil kot izredno problematičen. Foto: STA Predlog ministra za izobraževanje Jerneja Pikala prihaja po tem, ko je konec leta 2014 ustavno sodišče odločilo, da je trenutna zakonodaja v navzkrižju z drugim odstavkom 57. člena ustave, ki pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev.

A mnenja o tem, ali predlog sledi ustavni odločbi in odpravi protiustavnost, so deljena. Nasprotuje mu tako koalicijska SMC kot del opozicije (SDS in NSi). Za zdaj ima tako Pikalo zagotovljenih le 33 glasov podpore poslancev iz vrst LMŠ, SD, DeSUS in SAB, medtem ko opredelitev Levice in SNS ni znana.

Novela še lahko prestane poslansko sito

Če bi se devet poslancev SMC vzdržalo in če bi predlog podprlo devet poslancev opozicijske Levice, ki se do novele za zdaj ni jasno opredelila, bi ta vseeno prestala prvo sito. Za njeno potrditev je namreč potrebna le večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.

Še dve orodji za nasprotnike: veto in ustavno presojo

Čeprav bi poslanke in poslanci predlog vsaj z relativno večino tokrat lahko potrdili, obstaja verjetnost, da bi državni svet kasneje izglasoval veto in predlog novele vrnil v odločanje državnemu zboru, ki mora v drugo predlog potrditi z absolutno večino (s 46 glasovi za). Nasprotniki imajo kasneje še možnost, da zahtevajo ustavno presojo.