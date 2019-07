Voznik skoči pred vas, lahko dobite kazen?

Foto: Gregor Pavšič

Za izvedbo konkretne meritve se policist odloči na podlagi vizualnega spremljanja prometa. Ob zaznavi, da ob redki ali normalni zgostitvi prometa dve vozili vozita na očitno prekratki razdalji, se izvede meritev. Dve sekundi: pa je v praksi to sploh mogoče?

Vsak, ki se dnevno vozi po slovenskih avtocestah, ima možnost videti marsikaj. Od tablic na volanskem obroču, vključevanja na avtocesto s hitrostmi, primernimi za vožnjo po naseljih, do voženj le kakšen meter ali dva za drugimi vozili. Ker varnostna razdalja spada med pogostejše vzroke za nastanek prometnih nesreč, policija zadnjih nekaj let omenjenemu področju posveča več pozornosti.

Ob prihodu prilagodljivega regulatorja hitrosti oziroma po domače aktivnega tempomata avtomobil vzdržuje stalno razdaljo med avtomobiloma in samodejno zavira ali pospešuje. Čeprav aktivni tempomati sicer omogočajo manjšo varnostno razdaljo od zgoraj omenjene, je vožnja še vedno bistveno bolj varna. Toda to v praksi pomeni, da med oba avtomobila precejkrat "skoči" tudi avtomobil z desnega voznega pasu.

Posledica? Varnostna razdalja se z dovoljenih dveh sekund spremeni v sekundo ali manj, voznik ali aktivni tempomat pa mora zaradi tega zavirati, da ohrani varno varnostno razdaljo. Zaradi tega seveda lahko pride tudi do fantomskih zastojev, pri policiji pa smo povprašali, ali lahko zaradi takšnih manevrov voznik, ki so mu nehote zmanjšali varnostno razdaljo, dobi tudi kazen.

Dve dodatni varovalki

Varnostno razdaljo lahko izmerimo tudi s sistemom Provida, kjer se podatki obdelajo s posebnim programom. Vendar se ta sistem redko uporablja. Foto: STA Da nedolžni voznik, ki je vozil v skladu s predpisi, ne dobi na dom položnice v višini 200 evrov, poskrbita dve varovalki.

"Varnostna razdalja med voziloma (kot jo predpisuje zakonodaja) je dejansko razdalja, ki bi jo moral vzdrževati voznik, ki vozi za nekim vozilom – gre torej za razdaljo od zadnjega dela prvega vozila do začetka drugega vozila. Z napravo pa se meritve izvajajo na način, da se izmeri razdalja od začetka prvega pa do začetka drugega vozila. Razdalja v dolžini prvega vozila se pri meritvi tako upošteva v korist drugega vozila, ki se mu sicer očita vožnja na prekratki varnostni razdalji," so zapisali pri policiji.

Že bežen pogled na slovenske avtoceste razkriva, da je promet največkrat bistveno bolj zgoščen in da bi voznik, ki bi varnostno razdaljo natančno spoštoval, naletel na vsaj dve težavi: ker bi pred seboj puščal od 15 do 20 metrov prostora, bi postal ovira za voznike za seboj in ti bi se vrivali predenj. Ko bi se nekdo vrinil ali pa se predenj na avtocesto vključil s pospeševalnega pasu, bi bila varnostna razdalja takega voznika nemudoma premajhna.

"Pri meritvah je treba upoštevati še varnostno razliko, ki jo določa zakonodaja. Pri vodenju prekrškovnih postopkov je tako treba upoštevati varnostno razliko med merjenima voziloma, in sicer 0,15 sekunde v korist drugega oziroma merjenega vozila (varnostna razlika je predpisana v 36. členu Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu). V praksi to pomeni, da moramo pri dokazovanju vožnje na prekratki varnostni razdalji v korist voznika dodatno upoštevati še razdaljo, ki jo voznik pri hitrosti, s katero je vozil, prevozi v 0,15 sekunde," so drugo varovalko opisali pri policiji.

Pri meritvah z laserskim merilnikom hitrosti, ki omogoča tudi izvajanje meritev razdalj med vozili hkrati, obstajata dve dodatni varovalki. Foto: policija

Predlanskim se je zaradi neustrezne varnostne razdalje pripetilo 327, lani pa 357 prometnih nesreč. Skupaj so v lanskem letu policisti zaradi prekratke varnostne razdalje kaznovali 3.942 voznikov, v letošnjem polletju pa 2.054. Voznika lahko v primeru premajhne razdalje policija olajša za od 40 do 300 evrov.



Varnostna razdalja je sicer definirana za različne hitrosti. Če izberemo nekaj najobičajnejših, je to 28 metrov pri hitrosti 50 kilometrov na uro, 50 metrov pri hitrosti 90 kilometrov na uro in 72 metrov pri največji v Sloveniji dovoljeni hitrosti.

Varnostna razdalja je sicer definirana za različne hitrosti. Če izberemo nekaj najobičajnejših, je to 28 metrov pri hitrosti 50 kilometrov na uro, 50 metrov pri hitrosti 90 kilometrov na uro in 72 metrov pri najvišji v Sloveniji dovoljeni hitrosti. Foto: Gregor Pavšič Prometni tok mora biti ustrezen za kaznovanje

Varnostno razdaljo je v praksi težko natančno določiti. Po zakonu o pravilih cestnega prometa je to razdalja, ki jo pri dani hitrosti in v odnosu do vozila pred seboj prevozimo v dveh sekundah.

Kadar se pri dobrih prometnih razmerah oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, je lahko varnostna razdalja vezana tudi na prevoženo razdaljo v eni sekundi. Zakon sicer ne določa, pri koliko zmanjšani hitrosti kolone bi to izjemo lahko uporabili. Toda vožnja v prometni konici po slovenskih avtocestah pogosto prinaša prav tak pojav, ko (največkrat po levem prometnem pasu) strnjena kolona vozi počasneje.

"Meritve se izvajajo na odsekih cest, kjer gostota prometa v času izvajanja meritev omogoča, da vozniki vozijo na predpisani varnostni razdalji (meritev se ne izvaja v času, ko zaradi prometnih konic ali drugih večjih zgostitev v prometu vozniki zaradi omenjenih okoliščin ne morejo vzdrževati razdalje, ki jo pri trenutni hitrosti prevozijo v dveh sekundah). Za izvedbo konkretne meritve se policist odloči na podlagi vizualnega spremljanja prometa. Ob zaznavi, da ob redki ali normalni zgostitvi prometa dve vozili vozita na očitno prekratki razdalji, se izvede meritev. Celoten postopek izvedbe meritve je vedno videodokumentiran (za vsako meritev obstaja fotografija meritve prvega vozila in meritve drugega vozila, hkrati pa za celotno meritev naprava posname videoizsek, iz katerega se vidi prometni tok in način vožnje pred in med meritvijo)," so še pojasnili pri policiji.