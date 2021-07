Tanja Fajon potrdila: nimamo 46 glasov

“V nedeljo zvečer sem ocenila, da je čas za premislek opozicije o novi konstruktivni nezaupnici. Ne zato, da pridemo do nove vlade, ampak zato, da pridemo čimprej do predčasnih volitev. Žal pa se je do konca tedna pokazalo, da opozicija kljub velikim političnim pretresom še vedno nima 46 glasov. In da jih v tej sestavi parlamenta tudi ne bo imela, ker so v njem prevladale osebne koristi nad splošnim dobrim. Poslanci Desus bodo očitno še naprej podpirali vlado in s tem prevzeli v celoti tudi odgovornost za njeno dosedanje in prihodnje ravnanje. Čas za spremembe še torej ni dozorel. Ampak pride. Če ne prej, na volitvah,” je v sporočilu za javnost zapisala predsednica Socialnih Demokratov.

“Kot ponavljam že dolgo: v družbi moramo vzpostaviti novo zaupanje in to lahko naredijo le ljudje na volitvah. Brez tega zaupanja ne bomo mogli premagati ne epidemije in ne sprostiti izjemnega razvojnega potenciala, ki ga ima Slovenija. Nedelja je jasno pokazala, da ljudje sprejemajo dobre odločitve, ko dobijo za to priložnost.

Poletje je tu. Čas je tudi za razmislek in oddih. Za vsemi nami je naporno leto. Zato vam želim, da vroče dni preživite čimbolj mirno, prijetno, predvsem pa zdravo,” je še zapisala.

