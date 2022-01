Danes bo precej jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem se bo ogrelo od 8 do 12 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh nas čaka podobno vreme, jutra bodo mrzla in meglena, čez dan se bo ogrelo do okoli 10 stopinj Celzija.