Takšno opremo uporabljajo pripadniki Slovenske vojske #foto #video

Slovenija bi morala zaradi zaveze zvezi Nato do 1. aprila poskrbeti, da je 800 vojakov 72. brigade operativno sposobnih, a na preverjanju bojnih sposobnosti na Počku pretekli teden so se slabo izkazali, zaradi slabe opreme so nekateri dobili tudi ozebline. Ministrica za obrambo je ogorčena, da so to prej izvedeli mediji kot ona.

Video: Planet TV

Prejšnji teden je na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku pri Postojni potekalo preverjanje sposobnosti bataljonske bojne skupine po metodi zveze Nato, poimenovani CREVAL.

Kot poroča spletni portal 24ur.com, bataljonska bojna skupina ne le da ne dosega končnih operativnih zmogljivosti, trenutno je nesposobna za resno delovanje.

Uničene rokavice enega od vojakov.

Preberite še:

Slovenska vojska dijakom ponuja 210 evrov štipendije #video

Čeprav so se 18 mesecev urili na Počku, v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji in Gruziji, je 800 vojakov 74. polka in pridodanih enot na tem najpomembnejšem izpitu padlo.

Vojaki se med drugim niso znali niti premikati po bojišču, čeprav naj bi bataljonska bojna skupina predstavljala najboljše, kar Slovenska vojska premore.

Eden od vojakov, ki je bil prisoten na preverjanju na Počku in ne želi biti imenovan, je za Planet TV povedal, da je večina vojakov ponoči spala v neogrevanih oklepnih vozilih Valuk. Ogrevana sta bila le dva Valuka, zato so se vojaki v njiju ponoči izmenjavali vsakih nekaj ur.



Med preverjanjem so se celo vračali v vojašnico, saj zadeve niso potekale kot načrtovano. Medtem ko so bili vojaki na terenu, so nekateri poveljniki sedeli v kantini in ob čaju gledali olimpijske igre, še pravi vojak.



Kot je še dejal, si opremo, kot so rokavice, nogavice in kape, kupujejo sami. Na mednarodnih vajah jim čevlje in drugo opremo pogosto podarijo ameriški vojaki.

Vojak, s katerim smo se pogovarjali, je na nove čevlje čakal pet let.

Vojakom zmrzovala stopala

Poleg tega je šest vojakov potrebovalo zdravniško pomoč zaradi ozeblin stopal. Ministrstvo za obrambo je namreč vojakom nabavilo novo obutev, ki se je izkazala za povsem neprimerno za zimsko delovanje, saj so jim stopala v njih tako zmrzovala, da so nekateri potrebovali zdravniško pomoč. Veliko vojakom so podplati škornjev že po dveh tednih uporabe odstopili.

Ministrica ogorčena

Foto: STA Obrambna ministrica Andreja Katič je ogorčena, saj naj bi o dogajanju na Počku izvedela šele iz medijev. Odgovornost za stanje prelaga na načelnika generalštaba SV Andreja Ostermana, s katerim sta že nekaj časa v izjemno slabih odnosih.

"Ministrice Andreje Katič načelnika Generalštaba SV do tega trenutka ni obvestil o rezultatih preverjanja 72. brigade po metodi CREVAL. Za usposabljanja Slovenske vojske je v prvi vrsti odgovoren vrh Slovenske vojske na čelu z načelnikom generalštaba in zato ministrica pričakuje, da se o morebitnih težavah takoj obvesti ministrico ali vsaj državnega sekretarja," so zapisali na ministrstvu za obrambo.

Cerar od Katičeve pričakuje odgovore in ukrepanje

Predsednik vlade Miro Cerar je zaskrbljen nad dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem Slovenske vojske, so sporočili iz njegovega kabineta. Od ministrice Katičeve zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa. Hkrati pričakuje, da bo ministrica na četrtkovi seji vlade pojasnila, kako so lahko pripadniki Slovenske vojske kljub zagotovljenim dodatnim finančnim sredstvom opremljeni z neprimerno novo opremo in kdo nosi odgovornost za neustrezno usposobljenost vojakov 74. polka Slovenske vojske, so dodali.

S težavami se sooča tudi nemška vojska. Manjka ji tankov, letal in osnovne opreme: oblačil, neprebojnih jopičev in šotorov. Ob tem, da bo Nemčija v začetku naslednjega leta prevzela vodenje Natovih enot za hitro posredovanje. Obrambno ministrstvo zagotavlja, da te misije ne bodo ogrozili: opremo naj bi zagotovili še pravi čas.

Poglejte, kakšno dotrajano opremo uporabljajo slovenski vojaki.