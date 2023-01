Takšne pridobitve v Kranjski Gori še niso imeli

Pridobitev bo pomembna za občane kranjskogorske občine, predvsem v viških sezone pa tudi za vse obiskovalce, turiste, smučarje, obiskovalce gora in druge, so izpostavili v Osnovnem zdravstvu Gorenjske.

Pridobitev bo pomembna za občane kranjskogorske občine, predvsem v viških sezone pa tudi za vse obiskovalce, turiste, smučarje, obiskovalce gora in druge, so izpostavili v Osnovnem zdravstvu Gorenjske. Foto: STA

Kot so sporočili iz Osnovnega zdravstva Gorenjske, bo nujno reševalno vozilo v prostorih Zdravstvene postaje Kranjska Gora in bo v primeru nujnih obolenj in poškodb aktivirano preko urgentnega centra Jesenice.

"Reševalno vozilo bo v Kranjski Gori prisotno tekom celega dne, vse dni v tednu, skozi celo leto," je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjska Matjaž Žura. Pojasnil je, da bosta v ekipi diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik - reševalec, po potrebi pa se bo ekipi pridružil tudi zdravnik iz urgentnega centra na Jesenicah.

Direktorica Zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič je izpostavila, da bo odziv sedaj hitrejši, saj bo dostopni čas krajši. Do sedaj so se namreč reševalci morali v Kranjsko Goro pripeljati z Jesenic. "Zato je stalno prisotno nujno reševalno vozilo v Kranjski Gori velika pridobitev za to občino, naš zdravstveni dom in urgentni center Jesenice," je poudarila Robič.

Žura je spomnil, da so si Osnovno zdravstvo Gorenjske in Zdravstveni dom Jesenice skupaj z Občino Kranjska Gora in tamkajšnjimi turističnimi delavci zaradi velikega obiska Kranjskega Gore že dlje časa prizadevali za boljšo dostopnost do nujne medicinske pomoči.

S prošnjo za dodelitev ekipe nujnega reševalnega vozila so se obrnili na ministrstvo za zdravje, ki je oktobra predlog tudi odobrilo. Foto: Getty Images