Policijski pes postal spletna senzacija #video #foto

Zapuščenega in lačnega ga je rešil policist, zdaj pa je njegov službeni partner.

Zapuščenega in lačnega ga je rešil policist, zdaj pa je njegov službeni partner. Foto: Reuters

Desetnik Oliveira je ena najbolj priljubljenih kosmatih spletnih senzacij v Braziliji, poročajo tuji mediji. To je policijski pes, ki ga je leta 2019 zapuščenega, poškodovanega in lačnega rešil policist iz Ria. Od takrat sta nerazdružljiva. Oblečen v policijsko uniformo in s sončnimi očali je Olivier postal uradna maskota 17. bataljona vojaške policije Ria de Janeira.