Takšna je napoved vremenoslovcev

Precej oblačno bo prihodnje dni, možne so tudi padavine. Vetrovno bo.

Danes bo precej jasno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji pa bo občasno nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.