Tako smo se mi spomnili na zdravstvene delavce

Življenje nam je v letu, ki se poslavlja, večinoma krojila epidemija covid-19. Huda bolezen je končala življenja preštevilnih, mnogim ga je otežila in pustila neizbrisne posledice. Velik poklon si zaslužijo vsi zdravstveni delavci, ki so nesebično in sočutno reševali življenja. Prav oni so dokazali, da je svet še lep, ljudje pa še zmoremo čutiti, ljubiti, deliti, pomagati in se žrtvovati.