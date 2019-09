Tako hoja po jami kot hoja po vesolju sta strašljivi in izjemno tvegani #video

Iz Divaške jame so danes na površje po šestih dneh urjenja prišli astronavti in kozmonavt s petih vesoljskih postaj, ki so raziskovali podzemni svet, se privajali na popolnoma drugačno okolje in preizkušali meje svojih zmogljivosti. Slovenijo je tokrat prvič doletela čast, da gosti usposabljanje Evropske vesoljske agencije (ESA), in to po vsej verjetnosti tudi ni zadnjič. Jamsko okolje je najboljši približek razmeram v vesolju, so dejali.

"Ko smo razmišljali o tem, da bi prišli v slovenijo in v regijo klasičnega Krasa, smo imeli v mislih tudi to, da se je prav tu speleologija pred več kot dvema stoletjema tudi začela. Speleologi so raziskovalci, prav tako kot astronavti. Gre za isto strast do raziskovanja, ki žene ljudi do novih znanj tako v notranjosti našega kot na drugih planetih," je dejal tehnični direktor usposabljanja Francesco Sauro. Za to lokacijo so se odločili tudi zaradi dolge tradicije in obširnega znanja speleologov v tej regiji.

Z najnovejšim učnim usposabljanjem v jami so astronavti urili veščine, ki jim bodo v prihodnosti pomagale pri delu na vesoljskih postajah in pri raziskovanju terenov na Luni in Marsu. Foto: Ana Kovač

Pred šestimi dnevi so se v Divaško jamo po izjemno natančnih protokolih spustili Joshua Kutryk iz kanadske vesoljske agencije, Nikolai Chub iz ruskega Roskozmosa, Takuya Onishi iz japonske vesoljske agencije Jaxa, Jeanette Epps in Joe Acaba iz Nase in Nemec Alexander Gerst iz evropske vesoljske agencije (ESA).

Znanstveno raziskovanje pomemben cilj usposabljanja, a ne najpomembnejši

Kot je pojasnil Sauro, je šlo pri treningu astronavtov po eni strani za znanost in raziskovanje – na primer raziskovanje mikroorganizmov in življenja v jamah, proučevanje atmosfere in izvajanje novih eksperimentov, povezanih s tem področjem, uporabili so tudi novo tehnologijo tridimenzionalnega mapiranja jame. Drugi pomemben cilj pa je bil, da se ekipa nauči medsebojnega sodelovanja in bo s takšno misijo v kompleksnem okolju bolje pripravljena na delo v vesolju. Dodal je, da je popolnoma vse resnično in želijo z izvedenimi eksperimenti izvedeti več o podzemnem svetu, ni pa to glavni cilj.

Ker je bilo delo v trdi temi, pri šestih stopinjah Celzija in stoodstotni vlagi izjemno zahtevno, ni bilo prostora za nerazumevanje, med seboj so morali dobro sodelovati. "Ena izmed stvari, ki sem se jih naučila, je, da delamo dobro v skupini. Da se lahko zanesem nanje in oni se lahko zanesejo name," je dejala Jeanette Epps.

Astronavti se bodo v Škocjanske jame še vrnili. Foto: Ana Kovač

Za Saura je bilo to že šesto tovrstno usposabljanje, kot ga je na Sardiniji, kjer so podrobneje raziskali šest kilometrov jame, opravilo že 34 astronavtov, tudi tokratno pa je bilo izziv. V omejenem času so morali namreč v speleologe spremeniti ljudi, ki so sicer odlični astronavti, a z jamami niso imeli izkušenj, delo v jami pa je moralo biti zanje kljub temu varno. Za to je poskrbela zelo dobra ekipa slovenskih in italijanskih strokovnjakov in z izvedbo projekta so izvajalci izredno zadovoljni.

V omejenem času so morali v speleologe spremeniti ljudi, ki so sicer odlični astronavti, a z jamami niso imeli izkušenj, delo v jami pa je moralo biti zanje kljub temu varno. Foto: Ana Kovač

Vodstvo parka sprva skeptično, zdaj zadovoljno s sodelovanjem

Vodja projekta Loredana Bessone se je med drugim zahvalila tudi Parku Škocjanske jame, za katerega je dejala, da so bili v začetku sumničavi, a jim jih je uspelo prepričati, da bodo z jamo ravnali skrbno in da gre za resen znanstveni program.

"Želimo si resnične znanosti, želimo si resničnega raziskovanja, radi pa bi svetu pokazali tudi to, da ga moramo očistiti, kot je bilo to storjeno v Divaški jami. Svet moramo izboljšati, ne uničevati," je dejala Bessonejeva in dodala, da se bodo z veseljem vrnili in še naprej sodelovali tako s Slovenijo kot s podjetjem Miles Beyond, speleologi, ki so poskrbeli za urjenje.

Direktor parka Stojan Ščuka je potrdil, da so bili skeptični do izvedbe usposabljanja, ker je za park ohranitev jam najpomembnejša, a so ob spoznavanju in skupnem sodelovanju ugotovili, da jim je skrb za naravo vsem skupna, zato jih je z veseljem povabil, naj se vrnejo tudi prihodnje leto.

Divaška jama je spet pridobila nekaj zaslužene pozornosti. Foto: Ana Kovač

Med jamo in vesoljem več vzporednic

Astronavti so med jamo in okoljem, kot je na primer Luna, videli več vzporednic, zaradi katerih je takšno urjenje še posebno dragoceno. "Na Luni bi nam jame omogočale zaščito pred sevanjem, dale bi nam termalno okolje, ki je obvladljivo, je kot varno pribežališče. Mogoče je, da v naslednjih nekaj desetletjih ljudje tam jam ne bodo le raziskovali, ampak si bodo v njih zgradili bazo," je pojasnil Gerst, sicer vulkanolog iz Nemčije, ki je bil v vesolju že dvakrat in je videl več kot 5.700 sončnih vzhodov in zahodov.

Astronavti so bili presenečeni tudi nad barvami in vonji, ko so se vrnili iz jame, saj je bilo vse bolj intenzivno. Podobno je, ko se vrneš iz vesolja.

"Pristal sem v Kazahstanu, obakrat pozimi, pri minus desetih in minus 20 stopinjah Celzija, in ko sem odprl pokrov vesoljskega plovila, sem lahko zavohal zemljo, bilo je fantastično," je dejal Gerst.

Astronavti so bili presenečeni tudi nad barvami in vonji, ko so se vrnili iz jame, saj je bilo vse bolj intenzivno. Podobno je, ko se vrneš iz vesolja. Foto: Ana Kovač

Tako hoja po vesolju kot po jami sta strašljivi in izjemno tvegani

Tudi hoja po jami in v vesolju sta podobni, oboje je izjemno tvegano in strašljivo, a tudi strah lahko obvladaš, je razložil veteranski vesoljski popotnik, ki se je po treh vesoljskih misijah, treh vesoljskih sprehodih in 306 dneh, preživetih v vesolju, prvič srečal s podzemljem.

"Obe sta izjemno tvegani, ampak gre za tveganje, ki ga lahko obvladuješ, oboje je strašljivo, a tudi ta strah lahko obvladuješ. Ves čas moraš biti zbran, paziti na svojo varnost," je dejal Joe Acaba in pojasnil, da se v vesolju ne smeš oddaljiti od vesoljske postaje, v jami pa je ves čas velika nevarnost padca.

Foto: Ana Kovač

Jamarji se veselijo morebitnih novih odkritij

Tako kot astronavti odkrivajo nove svetove v vesolju, jamarji te raziskujejo pod zemljo. Ekspedicije so se zelo razveselili, saj sami nimajo možnosti, da bi v takšnem številu in ob taki organizaciji toliko časa skupaj preživeli v jami. Zelo se veselijo morebitnih novih odkritij.

"Upam, da so pri tem našli kakšne nove vrste življenja in naredili raziskave jamske klime, se pravi temperature, prepihov, vlage in tudi radioaktivnega radona," je dejal Kristjan Reševar, predsednik Jamarskega društva Gregor Žiberna Divača, ki je ob nagovoru navedel tudi svoje zadovoljstvo ob tem, da je prelepa Divaška jama spet pridobila več pozornosti.

Od obiska astronavtov si veliko obetajo tudi na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je dejala Sabina Koleša, je obisk astronavtov za Slovenijo pomemben tako z vidika promocije vesolja, nadgradnje sodelovanja z Eso na področju tehnologije in znanosti, tega pa se izjemno veseli tudi državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.