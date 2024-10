Tako bo v torek sonce pregnalo oblake #animacija

Prebudili smo se v oblačno jutro. Oblaki bodo marsikje vztrajali tudi danes čez dan. A že v noči na torek se bo začelo jasniti. V torek dopoldne bodo sončni žarki oblake dokončno razkrojili. Sledil bo sončen dan, termometri se bodo povzpeli vse do 20 stopinj Celzija. V animaciji si lahko ogledate, kako naj bi se nizka oblačnost v torek razkrojila, posijalo bo sonce.

Torek bo najlepši dan tega tedna

Do ponedeljkovega večera se bo zjasnilo na vzhodu države. Torkovo jutro bo ponekod megleno. Sončni žarki bodo meglo in preostanek oblakov dopoldne razkrojili, najkasneje v Ljubljanski kotlini. Sledil bo sončen in prijetno topel dan.

Najbolj sončen dan tega tedna bo torek. Foto: David Florjančič

Jasno vreme ne bo vztrajalo dolgo

Glavno vlogo na nebu bodo v nadaljevanju tedna spet prevzeli oblaki. Že od četrtka naprej lahko pričakujemo občasne padavine, ki bodo pogostejše v zahodni polovici države.

Foto: David Florjančič