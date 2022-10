Ta slovenska občina bo ljudem plačala polovico položnice za ogrevanje

Tudi letos bo Občina Trbovlje na podlagi sprejetega pravilnika svojim občanom ponudila pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja. Družine in samske osebe bodo lahko zaprosile in ob izpolnjevanju pogojev prejele do tri mesece pomoči, pri čemer bo mesečni znesek pomoči priznan do polovice stroška ogrevanja na položnici oz. do največ sto evrov.

Zvišali so tudi merila, na podlagi katerih so družine in samske osebe upravičeni do pomoči, so zapisali na spletni strani trboveljske občine.

O upravičenosti do pomoči bo odločala komisija, sestavljena iz predstavnikov Občine Trbovlje, pristojnega centra za socialno delo in Rdečega križa. Prvo vlogo bodo lahko občani oddali že novembra, in sicer za položnico, prejeto oktobra. Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Trbovlje, lahko občani pošljejo po pošti ali jo osebno oddajo na trboveljski Rdeči križ v času uradnih ur.