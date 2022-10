Zakaj so stroški za plin zamejeni navzdol?

Oglasno sporočilo

Obdobju naraščanja cen kar ni videti konca, višajo se cene osnovnih življenjskih potrebščin in materialnih dobrin, skrb vzbujajoča pa je tudi napoved, da prihaja kriza . Pred nami je zima, ki je že sicer bolj finančno potraten letni čas, saj moramo plačevati za ogrevanje svojega doma. Kaj bo letošnja zima prinesla uporabnikom, ki se ogrevajo na plin? Poleg številnih podražitev marsikaterega Slovenca skrbi, kakšna bo to zimo cena plina. V prispevku preberite, zakaj je ogrevanje z zemeljskim plinom še vedno najugodnejša možnost, kakšne so napovedi za cene plina in ali nas mora skrbeti, da bo plina zmanjkalo.

Ogrevanje na plin.

Zemeljski plin je vsestranski in cenovno ugoden energent

Ogrevanje na zemeljski plin je zelo ugodna rešitev, hkrati pa je plin tudi vsestranski energent, saj:

energetsko oskrbi vaš dom v celoti – primeren je za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in za proizvodnjo električne energije – zagotavlja popolno udobje,

– primeren je za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in za proizvodnjo električne energije – zagotavlja popolno udobje, je okoljsko zelo primeren energent – je nizkoogljično gorivo z malo prašnih delcev in drugih onesnaževal – izboljša se kakovost zraka,

– je nizkoogljično gorivo z malo prašnih delcev in drugih onesnaževal – izboljša se kakovost zraka, ima visoko kurilno vrednost in izkoristek – z njim lahko dosežemo manjšo porabo energenta, kar povzroči zmanjšanje stroškov ogrevanja.

Zemeljski plin je cenovno ugoden vir energije, ker:

omogoča hitro povrnitev stroškov začetne naložbe za nakup in vgradnjo plinske peči,

za nakup in vgradnjo plinske peči, poskrbi za prihranek pri ogrevanju na mesečni ravni zaradi manjše porabe energenta, ugodna pa je tudi njegova cena,

na mesečni ravni zaradi manjše porabe energenta, ugodna pa je tudi njegova cena, omogoča nizke stroške vzdrževanja plinskih naprav, saj so te zanesljive in imajo dolgo življenjsko dobo

Ali nas mora skrbeti pomanjkanje plina?

Svet Evropske unije je z uredbo določil, da morajo biti podzemna skladišča plina na ozemlju držav članic do 1. novembra 2022 napolnjena do najmanj 80 odstotkov zmogljivosti. Trenutno so skladišča polna že več kot 90 odstotkov in se še polnijo.

Strah, da bi plina za zaščitene odjemalce zmanjkalo, je odveč tudi zato, ker je Evropska unija zmanjšala odvisnost od dobav ruskega plina. Nadomešča ga z drugimi viri (plinom iz Norveške, Alžirije …), povečala se je dobava utekočinjenega zemeljskega plina z različnih koncev sveta.

Načrt za izredne razmere

Čeprav v Sloveniji zaščiteni odjemalci porabijo le 19 odstotkov vsega plina, preostalo se porabi v industriji, komercialni in poslovni rabi (podatek za leto 2021), je za primer motenj v oskrbi s plinom pripravljen načrt za izredne razmere, katerega ukrepi so usmerjeni v prioritetno zagotavljanje plina:

vsem gospodinjstvom, vrtcem, osnovnim šolam in zdravstvenim domovom, distributerjem toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote, kot je plin, osnovnim socialnim službam (to so izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi, izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva in zapori).

Varčevanje pri stroških ogrevanja.

Ali nas morajo skrbeti stroški ogrevanja za zimo?

Vlada Republike Slovenije je letos že določila najvišje dovoljene maloprodajne cene plina z uredbo o določitvi cen zemeljskega plina in sprejela dodatne ukrepe.

Cena plina in njegova regulacija: Vlada je navzdol zamejila maloprodajno ceno za gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce. Najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin so: za gospodinjstva in skupne gospodinjske odjemalce 0,073 evra na kilovatno uro (brez DDV), za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe: 0,079 evra na kilovatno uro (brez DDV).

Vlada je za gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce. Najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin so: za gospodinjstva in skupne gospodinjske odjemalce 0,073 evra na kilovatno uro (brez DDV), za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe: 0,079 evra na kilovatno uro (brez DDV). Trošarine: Vlada je ohranila 50 odstotkov znižane stopnje trošarin.

Vlada je ohranila 50 odstotkov znižane stopnje trošarin. Pristojbina za CO2: Vlada je septembra ukinila pristojbino za CO2.

Vlada je septembra ukinila pristojbino za CO2. Nižja stopnja DDV: Vlada je znižala stopnjo DDV z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Našteti ukrepi so bili sprejeti v korist uporabnikom, saj se bodo poleg regulacije cen za plin dodatni ukrepi poznali pri znižanju računov odjemalcev plina; kar bo še dodatno povečalo letni prihranek. Cene zemeljskega plina so tako navzdol zamejene.

Povprečen gospodinjski odjemalec bo lahko prihranil od 90 do 130 evrov oziroma deset odstotkov pri cenejših dobaviteljih, pri dražjih dobaviteljih pa od 170 do 675 evrov oziroma od 13 do 37 odstotkov.

Čaka nas brezskrbna zima Ne glede na to, kakšno zimo bodo napovedali vremenoslovci, bo ta lahko brezskrbna. Skladišča plina so polna – za naše potrebe je plina dovolj. Skrbi, da bi ga zmanjkalo, ni, saj tudi Evropska unija zagotavlja zanesljivost oskrbe s plinom – zemeljski plin namreč obravnava kot bistveni element oskrbe z energijo za vse članice Evropske unije.

Naročnik oglasnega sporočila je GIZ DZP, G.I.Z.