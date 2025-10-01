Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
9.22

Sreda, 1. 10. 2025, 9.22

6 minut

Previdno pri obisku gozdov: pogrešano občanko so našli mrtvo

Avtorji:
P. P., STA

Kočevsko, gozd | Policisti občanom svetujejo, da se v gozd odpravijo le ob ustreznih vremenskih razmerah, primerno opremljeni, oblečeni in obuti. | Foto Ciril Jazbec (www.slovenia.info)

Policisti občanom svetujejo, da se v gozd odpravijo le ob ustreznih vremenskih razmerah, primerno opremljeni, oblečeni in obuti.

Foto: Ciril Jazbec (www.slovenia.info)

Na območju Klopnega vrha na Pohorju so v torek zvečer našli mrtvo pogrešanko, ki se je pred tem izgubila. Iskalno akcijo so sprožili tudi zaradi izgubljenega gobarja na Šumiku, ki so ga kasneje našli nepoškodovanega. Na Policijski upravi Maribor ob tem pozivajo občane k previdnosti, ko se odpravljajo v gozd.

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so jih o izgubljeni osebi na območju Klopnega vrha obvestili v torek proti večeru. V iskanje se je ob prostovoljnih in poklicnih gasilcih ter reševalcih gorske reševalne službe vključilo več policijskih enot.

"Pogrešana je bila zvečer žal najdena mrtva. Tuja krivda je bila pri tem, po prvih ugotovitvah, izključena," so navedli.

Za tem primerom so bili obveščeni še o eni pogrešani osebi. Občana sta se na območje Šumika odpravila nabirat gobe, eden od njiju pa se je izgubil. Mobilni telefon je pustil v vozilu, zato ga niso mogli priklicati. V iskalni akciji so ga našli nepoškodovanega, pojasnjujejo na policijski upravi.

"Te dni se mnogi občani odpravljajo v gozdove, zato jih pozivamo, da se na to ustrezno pripravijo, pa četudi so morda namenjeni v gozd, ki ga poznajo. V gozdu se lahko posameznik hitro zmede in izgubi ter oslabi, zlasti če se 'na gobarjenje' odpravimo pozno, ko nas lahko tema prehiti," so opozorili.

Občanom svetujejo, da se v gozd odpravijo le ob ustreznih vremenskih razmerah, primerno opremljeni, oblečeni in obuti. S seboj naj vzamejo svetilko in mobilni telefon s polno baterijo, saj je lahko v pomoč pri klicu in koordinatah.

"Če se odpravljamo sami, ne bo odveč, da to sporočimo bližnjim. Ne pozabimo tudi na varnost osebnega premoženja v vozilu," še svetujejo na mariborski policijski upravi.

