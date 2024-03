SŽ krepijo mednarodne povezave. Na voljo bo šest novih parov povezav.

Slovenske železnice (SŽ) krepijo povezave z Avstrijo. V sodelovanju z avstrijskimi državnimi železnicami ÖBB bo po novem na voljo šest novih parov neposrednih povezav do Gradca in Beljaka, na katerih bodo vozili novi sodobni vlaki Flirt. Na srednji rok želita partnerja povezave še okrepiti.

Z dodatnimi šestimi pari povezav, torej skupaj 12 povezavami, se število povezav v železniškem potniškem prometu s severno slovensko sosedo povečuje na 38, je pred promocijskim odhodom prvega novega električnega vlaka Flirt do prestolnice avstrijske Štajerske povedala direktorica družbe SŽ-Potniški promet Darja Kocjan.

Ponosni so na odlično sodelovanje z ÖBB

En vlak bo vozil neposredno iz Ljubljane v Gradec, predvideni čas potovanja pa bo okoli tri ure. Ena neposredna povezava do Gradca bo iz Maribora z zvezo do Ljubljane, ena pa s Pragerskega, prav tako z navezavo do Ljubljane. Proti Beljaku bodo medtem vsi trije novi pari neposrednih vlakov vozili iz Ljubljane, predvideni čas potovanja pa bo okoli uro in pol.

Po besedah Kocjanove so v SŽ zelo ponosni na odlično sodelovanje z ÖBB. Lani so med državama prepeljali 22 odstotkov več potnikov kot leta 2022 in 66 odstotkov več kot leta 2019, je ponazorila rezultate skupnih prizadevanj.

Dodatne izboljšave bo ob nadaljnji obnovi železniške infrastrukture prinesla tudi že začrtana nadgradnja voznega parka SŽ. Naslednje leto tako po napovedih direktorice potniškega prometa pričakujejo še pogodbeno dogovorjenih 20 novih dizelskih garnitur Flirt švicarskega proizvajalca Stadler in v začetku 2026 še začetek dobav štirih novih lokomotiv ter 20 novih vagonov za razvoj mednarodnega prometa.

Gre za največji projekt, ki bo povezal Slovenijo in južni del Avstrije

Vodja daljinskih potniških povezav pri ÖBB Kurt Bauer je prav tako izpostavil večletno zelo dobro sodelovanje s SŽ, skupaj pa so po njegovih pojasnilih izvedli že veliko projektov. Ta, ki je zaživel danes, je po Bauerjevih trditvah največji projekt, ki bo južni del Avstrije in Slovenijo povezal v enoten mobilnostni prostor.

Ni pa to po njegovih besedah konec poti. Na srednji rok želijo uporabnikom ponuditi vlake v enournem taktu do Gradca in v dvournem do Beljaka. Slovenija bi se tako po besedah Kocjanove povezala na avstrijski taktni vozni red, kar omogočajo novi vlaki ob nadaljnji nadgradnji infrastrukture.

Bauer je čestital tudi slovenski državi za investicije v infrastrukturo in trajnostno mobilnost. To po njegovem mnenju ni samoumevno, Slovenija pa naj bi bila lahko na tem področju za vzor.

Kocjanova nove povezave do Avstrije vidi tudi kot izraz prepričanja, da je prihodnost v železniškem prometu, saj da ima ta med drugim tudi petkrat manj izpustov od cestnega prometa.