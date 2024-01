Investicijska dela in nadomestni prevozi namesto nekaterih vlakov na odsekih proge Ljubljana–Litija–Zidani Most–Dobova

Oglasno sporočilo

Na javni železniški infrastrukturi (JŽI) potekajo obsežna naložbena dela, ki jih za boljši železniški promet izvaja država kot lastnica. Poleg številnih drugih del na JŽI bodo ena največjih del, ki zahtevajo nadomestne prevoze namesto nekaterih vlakov, izvajali na odsekih proge Ljubljana–Litija–Zidani Most–Dobova. V času del si želijo, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem v času prometnih konic. V glavnih koničnih časih bodo tako v največji meri vlaki vozili v okrepljeni sestavi, kjer je to mogoče.

Foto: Slovenske železnice

V času nadomestnih cestnih prevozov in ovir v propustnosti proge so možne zamude, zato vse potnike opozarjajo, da pred potovanjem preverijo vozne rede in stanje prometa.

Odsek LJUBLJANA–LITIJA

Dela in nadomestni prevozi na progi Ljubljana–Litija zaradi obnove postaje Laze, začetka prenove postaje Litija ter vzdrževalnih del na progi Trbovlje–Hrastnik

od 3. do 4. februarja in od 5. februarja do 14. marca

V okviru zapore Ljubljana–Litija bodo na območju železniške postaja Laze izvajali obsežnejša dela, in sicer z neprekinjeno zaporo tira tri, kjer bodo popolnoma odstranili obstoječi tir, vgradili nov spodnji in zgornji ustroj ter navezavo na novi peron. Sočasno bodo nadaljevali gradbena dela na zunajnivojskem dostopu (podhod, stopnišča, nadstreški).

Na železniški postaji Litija predvidevajo še začetek investicijskih del – prenova postaje in ureditev novega zunajnivojskega dostopa (podhod, stopnišča, nadstreški).

Več o prenovi železniške postaje Laze in Litija si lahko preberete na www.krajsamorazdalje.si.

Foto: Direkcija za infrastrukturo

Nadomestni avtobusi bodo v nekaterih primerih zaradi zagotavljanja povezav odšli tudi pred rednim voznim redom vlaka. Pri načrtovanju potovanja od Ljubljane do Litije in dalje bodite pozorni na izbiro ustreznega nadomestnega prevoza, saj vlak na enaki relaciji nadomešča več avtobusov.

Nadomestni avtobusi z zagotovljeno povezavo za nadaljnje potovanje z vlakom iz Litije v smeri Zidani Most/Maribor/Dobova so dodatno označeni.

Odsek TRBOVLJE–HRASTNIK

Sočasno z izvedbo del na investicijskih projektih nadgradnje na postaji Laze bodo izvajali tudi redna vzdrževalna dela, s katerimi bodo zagotavljali varnost železniškega prometa na odseku proge Hrastnik–Trbovlje v času od 5. februarja do 14. marca z izvedbo dnevnih zapor posameznega tira v času izven glavne prometne konice (7.30 do 13.40).

Ker železniški promet poteka po le enem tiru v obe smeri, pričakujejo krajše zamude vlakov.

Informacije o spremenjeni organizaciji voženj v času del na progah Potnikom so vse te in druge aktualne informacije na voljo tudi v iskalniku voznega reda na www.slo-zeleznice.si, na spletni strani Pomoč uporabnikom in stanje v prometu, na oglasnih tablah na železniških postajah, na e-naslovu potnik.info@slo-zeleznice.si ter na brezplačni telefonski številki 080 81 11.

Za boljši javni železniški promet

Na slovenskem železniškem omrežju smo v obdobju povečanega obsega tako vzdrževalnih del kot tudi naložbenih del, ki jih izvaja lastnik s pospešenim izvajanjem vlaganj. To predstavlja izzive v propustnosti na posameznih odsekih prog, tudi zahteva nadomestne prevoze zaradi zapor in posledično zamude, a dolgoročno to prinaša možnost boljših storitev za potnika.

Vsem potnikom se zaradi ovir v prometu iskreno opravičujejo in prosijo za razumevanje.

