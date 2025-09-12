Svojci pogrešajo 78-letnika iz okolice Sežane

S koprske policijske uprave so sporočili, da je od četrtka zvečer pogrešan 78-letni Milan Grmek iz okolice Sežane. Pogrešani je okoli 19. ure odšel od doma, od takrat dalje pa ga niso več videli.

Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače in kratko majico ter karirasto srajco. Obute je imel natikače.

Policija vse, ki bi pogrešanega opazili ali o njem imeli kakršnokoli informacijo, prosi, da to čim prej sporočijo na številko 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.