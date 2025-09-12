Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
pogrešane osebe pogrešan Sežana policija

Petek, 12. 9. 2025, 11.41

1 ura, 4 minute

Svojci pogrešajo 78-letnika iz okolice Sežane

Milan Grmek | Informacijo o pogrešani osebi so policisti prejeli v četrtek okoli 21. ure. | Foto PU Koper

Informacijo o pogrešani osebi so policisti prejeli v četrtek okoli 21. ure.

Foto: PU Koper

S koprske policijske uprave so sporočili, da je od četrtka zvečer pogrešan 78-letni Milan Grmek iz okolice Sežane. Pogrešani je okoli 19. ure odšel od doma, od takrat dalje pa ga niso več videli.

Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače in kratko majico ter karirasto srajco. Obute je imel natikače.

Policija vse, ki bi pogrešanega opazili ali o njem imeli kakršnokoli informacijo, prosi, da to čim prej sporočijo na številko 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.

