Sviz pristal na zamik datumov v stavkovnem sporazumu iz lanskega marca

Šolski sindikat Sviz je pristal na zamik datumov v stavkovnem sporazumu iz lanskega marca. Kot izhaja iz zapisa na spletni strani sindikata, so se v zameno za premik datumov za pravico do ločenih pogajanj in za začetek odpravljanja plačnih nesorazmerij dogovorili za vsebinsko izboljšanje stavkovnega sporazuma.

Predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter vladna pogajalska skupina so spremembe in dopolnitve stavkovnega sporazuma parafirali 10. januarja. V četrtek sta jih potrdila tako vlada kot tudi glavni odbor sindikata. Vsebino dogovorjenega pa je glavni odbor sindikata podrobneje predstavil v obvestilu sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so ga objavili tudi na spletni strani sindikata.

Prelagajo pravico do ločenih pogajanj

Kot so zapisali, v zameno za vsebinske izboljšave za dobrih devet mesecev, do 13. septembra, prelagajo pravico do ločenih pogajanj. Posledično so preložili tudi datum začetka izplačevanja dogovorjenih zvišanj, in sicer na 1. januar 2025. So pa tokrat ta datum bistveno jasneje definirali in bo veljal tudi v primeru, če novi plačni sistem ne bi bil vzpostavljen, so navedli.

V stavkovnem sporazumu, ki ga je Sviz z vlado sklenil 15. marca lani ter z njim takrat zamrznil splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, je sicer sindikatu uspelo zagotoviti premik orientacijskih delovnih mest učitelj s 33. plačnega razreda na 37. plačni razred in docent z doktoratom znanosti s 47. na 51. plačni razred.

Obe delovni mesti bi po navedbah sindikata morali služiti kot orientacija za zvišanja vseh drugih delovnih mest strokovnih delavk in delavcev, od vrtca do univerze, a so v Svizu in vladi različno interpretirali sicer ohlapno formulacijo iz sporazuma, ki pravi, da se bodo uvrstitve preostalih delovnih mest dogovorile ob "upoštevanju strokovno utemeljenih razmerij do orientacijskih delovnih mest" učitelj in docent.

Vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij iz lanskega septembra je tako po navedbah Sviza radikalno posegel v obstoječa razmerja, vlada pa je med drugim bistveno zmanjšala razkorake med strokovnimi nazivi. S spremenjenim stavkovnim sporazumom se bo vlada zavezala, da ostanejo v stebrnih pogajanjih razkoraki med izhodiščnim plačnim razredom, nazivom mentor in nazivom svetovalec nespremenjeni.

Prav tako so se pri nekaterih konkretnih delovnih mestih dogovorili o razmerjih, ki se bodo upoštevala, dosegli so soglasje glede oblikovanja novih delovnih mest ter prenosu nekaterih delovnih mest iz plačne skupine J v plačno skupino D. V sporazumu pa je zagotovljeno tudi, da se bo v stebrnih pogajanjih ponovno opravila primerjava z zdravniki specialisti in visokošolskimi učitelji, če bi zdravniki pridobili dodatne dvige.

Vlada je zamik datumov iz lanskih stavkovnih sporazumov podobno kot Svizu predlagala tudi zdravniškemu sindikatu Fides in visokošolskemu sindikatu. Predsednik zadnjega Gorazd Kovačič je za STA potrdil, da so našli kompromisno rešitev in v petek tudi parafirali spremembe stavkovnega sporazuma. Zdaj jih morata potrditi še vlada in pristojni organ sindikata.