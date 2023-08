Švica Sloveniji namenja 16 milijonov frankov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski zunanji minister Ignazio Cassisem je z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom danes v Ljubljani podpisal sporazum med slovensko vlado in švicarskim zveznim svetom, ki predstavlja pravno podlago za začetek izvajanja tega mehanizma.

Švica je Sloveniji v okviru drugega švicarskega prispevka namenila 16 milijonov frankov (16,7 milijona evrov). Kot so poudarili ob današnjem podpisu sporazuma o izvajanju tega finančnega mehanizma, bodo sredstva namenjena varovanju okolja in podnebja. Obenem bo Švica Sloveniji donirala 200.000 frankov za sanacijo posledic nedavnih ujm.

Švicarski prispevek predstavlja naložbena sredstva za države EU, namenjena zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik. V okviru drugega prispevka bo 13 držav prejelo skupno 1,3 milijarde švicarskih frankov, od tega Slovenija 16 milijonov.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je s švicarskim zunanjim ministrom Ignaziom Cassisem danes v Ljubljani podpisal sporazum med slovensko vlado in švicarskim zveznim svetom, ki predstavlja pravno podlago za začetek izvajanja tega mehanizma.

Sredstva bodo namenjena varovanju okolja in podnebja, natančneje povečanju energetske učinkovitosti in deleža energije iz obnovljivih virov. Kot je ob podpisu poudaril Jevšek, so nedavne poplave v Sloveniji še enkrat potrdile nujnost boja proti podnebnim spremembam.

"Skupaj s pristojnimi švicarskimi institucijami smo oblikovali program povečanja energetske učinkovitosti in spodbujanja obnovljive energije v alpskih regijah, kar vključuje optimizacijo načrtovanja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije z digitalizacijo lokalnih energetskih konceptov, spodbujanje ukrepov v skupnostih, spodbujanje uporabe plitve geotermije in poskusno uvajanje agrofotovoltaike," je dejal.

Švica tretja največja država vlagateljica v slovensko gospodarstvo

Izpostavil je odlično gospodarsko sodelovanje med državama. Švica je trenutno druga največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in tretja največja država vlagateljica v slovensko gospodarstvo, je poudaril.

Sredstva, ki jih bo Slovenija prejela v okviru drugega švicarskega prispevka, po Jevškovih besedah sicer ne bodo namenjena odpravljanju posledic nedavnih vremenskih ujm, bodo pa lahko z njimi sofinancirali ukrepe za zmanjševanje potencialne škode zaradi vremenskih pojavov v prihodnosti.

Za odpravljanje posledic ujm bodo namenjena sredstva, ki jih je Švica Sloveniji donirala ločeno, je razkril Jevšek. Podrobnosti bodo po njegovih besedah predstavili v okviru Blejskega strateškega foruma, ki se je začel danes, po informacijah STA pa gre za 200.000 frankov (209.000 evrov).

Odlične odnose med Slovenijo in Švico je izpostavil tudi Cassis. Kot je dejal, gospodarska menjava dosega zavidljivo rast, kar je po njegovem mnenju posledica številnih skupnih točk med državama, tudi geografskih.

Poudaril pa je, da je pomembno tudi sodelovanje na drugih področjih. "Eno takšnih je boj proti podnebnim spremembam, kjer so prizadevanja prav tako pomembna. Izhajamo iz skupnih naporov za zaščito alpskega prostora, ukrepe pa je treba krepiti tudi na drugih območjih," je dejal.