Svet RTVS prihodnji teden o nadaljnjem razreševanju Graha Whatmougha

Svet zavoda je na izredni seji 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmoughove razrešitve. Za odgovor na očitke so določili tri delovne dni, a ker jim razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru ni uspelo vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonom o upravnem postopku pa se je vročitev štela kot opravljena po 15 dneh, ki so se iztekli v sredo.

Člani sveta, podpisani pod pobudo za razrešitev, mu očitajo nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi moral svetu zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje njegove pristojnosti in nalog. Želeli so, da jim strokovno pomaga odvetniška družba Čeferin in partnerji, ki je zunanji pravni svetovalec zavoda. Kot so navedli podpisniki pobude, v primeru odvetniške pisarne Matoz, ki jim je bila ponujena, namreč ni potrebnega zaupanja med obema stranema.

Svet RTVS: Ni se omejil na tekoče posle

V nadaljevanju Grahu Whatmoughu očitajo, da nekatere njegove odločitve ne spadajo med tekoče posle, na katere je omejen v skladu z novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Tako je denimo letos kupil grafike v vrednosti 37.700 evrov.

Nadalje je bila z Rajkom Geričem letos sprva sklenjena pogodba za določen čas za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega programa televizije, potem pa za nedoločen čas za urednika oddaj scenarista. Hkrati je bil sklenjen aneks, po katerem dela tudi kot odgovorni urednik programa.

Ne nazadnje so kritični do prodaje delnic Eutelsat Communications v nasprotju s finančnim načrtom zavoda za letos, ki je predvidel prodajo 512 tisoč delnic šele decembra. Ker so bile delnice prodane predčasno, tudi ne bo dividend, zaradi česar bodo prihodki od prodaje delnic ob koncu leta okvirno za dva milijona evrov nižji od načrtovanih.

Na funkciji le do imenovanja uprave

Sicer pa omenjena novela zakona, ki je začela veljati 28. decembra lani, določa, da v. d. generalnega direktorja opravlja svojo funkcijo le do imenovanja štiričlanske uprave zavoda. Medtem ko je za predsednika uprave že imenovan Zvezdan Martič, za dva člana uprave pa na Martičev predlog Simon Kardum in Andrej Trček, bo treba na delavskega direktorja počakati do sredine avgusta. V drugem krogu se bosta namreč 16. avgusta pomerila športni novinar Franci Pavšer in predsednik sveta delavcev Robert Pajek, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.

Časnik Delo je objavil tri imena

Svet zavoda naj bi na izredni seji prihodnji teden po poročanju Dela govoril tudi o članih finančnega odbora, ki bo svetu svetoval v finančnih zadevah. V skladu z omenjeno novelo zakona svetu predlagajo v imenovanje v odbor po enega člana ministrstvo, pristojno za finance, ministrstvo, pristojno za medije, svet delavcev RTVS, Združenje nadzornikov Slovenije in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Po pisanju Dela so to vodja finančno-računovodske službe na Kemijskem inštitutu Slavica Pečovnik, ki jo je izbralo ministrstvo za kulturo, vodja službe za finančni kontroling na RTVS Saša Knez Umek po izboru sveta delavcev in dolgoletna notranja revizorka Polona Pergar Guzaj po izboru Združenja nadzornikov Slovenije.