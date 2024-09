Svet Gibanja Svoboda še pred vrhom koalicije o aktualnih političnih razmerah

Popoldne se bo sestal svet največje vladne stranke Gibanje Svoboda. Kot so potrdili v stranki, bo svet še pred četrtkovim koalicijskim vrhom opravil razpravo o aktualnih političnih razmerah in oblikoval stališča glede dela stranke.

Koalicija bo v četrtek namreč pregledala uresničevanje koalicijske pogodbe in začrtala delo za naprej. Tako je med drugim pričakovati pregled poteka zastavljenih reform. Nosilka nekaterih, za usklajevanje najzahtevnejših, je skozi resorje, ki jih vodi, prav Svoboda, med njimi zdravstvene, reforme plačnega sistema v javnem sektorju in davčne reforme.

Pri prvi je trenutno najaktualnejša priprava sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, osnutek bodo zdravstvenim deležnikom predstavljali prav danes. Pri drugi se izteka čas za dogovor s sindikati, o davčnih spremembah pa v koaliciji pričakujejo dodatne pogovore.

V Svobodi intenzivno delajo tudi na referendumski zakonodaji, pri kateri bodo morali glasove podpore iskati tudi pri opozicijski NSi.

Kdo bo novi obrambni minister?

Aktualna pa so tudi nekatera kadrovska vprašanja. Prvak stranke in premier Robert Golob je tako ta teden vladi predlagal v potrditev novo komisarsko kandidatko, nekdanjo podpredsednico Svobode Marto Kos, ki pa je zaradi nestrinjanja s stranko iz nje že pred časom izstopila. Ni pa še znano, koga bo predlagal za novega ministra za obrambo po izvolitvi Marjana Šarca na mesto evropskega poslanca.

Medtem ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh čaka vnovična interpelacija. Premier in poslanska skupina stranke jo podpirata, so pa do nje zadržani v obeh manjših strankah koalicije.