Sumljiva smrt 23-letnika v Piranu #video

V torek zjutraj je bil v Piran klicana nujna medicinska pomoč zaradi 23-letnika, ki je imel težave z dihanjem.

O tem nihče od sosedov ne ve ničesar, ali pa o tem ne želi govoriti. Razumljivo. Po neuradnih informacijah Planet TV naj bi mladenič to noč bil na zasebni zabavi Luke Končareviča, ki na Gregorčičevi ulici turistom poleti oddaja stanovanje. Gre za sina priznanega ortopeda z Obale, Mateja Končareviča.

Ker ga na tem naslovu danes ni bilo, so ga poklicali po telefonu, a dogodka ni želel komentirati.

Je bila usodna kombinacija zaužitih tablet in droge?

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo v stanovanju več oseb iz Pirana, ki so pile alkohol. 23-letnik naj bi po prvih informacijah zaužil še tablete in prepovedano drogo. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, iz katere so bili ob 10. uri obveščeni, da je umrl.

Gre za družino z velikim vplivom ne le na Obali, temveč tudi širše. Tako oče kot sin sta namreč močno zasidrana v zdravstvenem sektorju. Podjetje Mark Medical je največji dobavitelj bolnišnice Valdoltra, in samo lani je to podjetje zabeležilo nekaj manj kot dva milijona evrov poslov, in to kljub temu da je bilo zaradi epidemije izjemno skromno leto. Od leta 2003 je podjetje zaslužilo 245,5 milijona javnega denarja. In to ob dejstvu, da je v podjetju Mark Medical zaposlen Luka Končarevič.

In čeprav zatrjujejo, da ne gre za konflikt interesov, ne smemo pozabiti, da sta dva kirurgova kolega iz bolnišnice v Valdoltri obtoženca v največjem korupcijskem škandalu v zgodovini Slovenije. Nataša Faganel naj bi od dobaviteljev medicinske opreme prejela kar 90 tisoč evrov. In pri poslu, kjer se obračajo milijarde evrov, dodatni zapleti ob smrti zaradi predoziranja, najverjetneje s tabletami Sanval, v kombinaciji z nezakonitimi drogami, nikakor niso v korist.

Na danes izrecno postavljeno vprašanje policiji glede tega dogodka pojasnjujejo: "Medijem ne pošiljamo dogodkov, kjer gre za sum zlorabe prepovedanih drog. V vsakem podobnem primeru je namreč odrejena sodna obdukcija, ki pokaže dejanski vzrok smrti. Prav tako ne pošiljamo v javnost na primer samomorov in drugih dogodkov, kjer ne gre za sum storitve kaznivega dejanja," so pojasnili.

A v omenjenem primeru že zdaj zaradi suma kaznivega dejanja, preprodaje mamil, poteka kriminalistična preiskava.