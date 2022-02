Študij s poudarkom na razumu in odkrivanju resnice

Mag. Jurij Pavel Emeršič, teolog in zgodovinar. Fotografija s profesorske ekskurzije na Malti. Foto: Osebni arhiv Mag. Jurij Pavel Emeršič je teolog in zgodovinar ter mož in oče petih otrok. Je priljubljen profesor zgodovine, ki ga radi pohvalijo kar dijaki sami, ter hkrati strokovnjak, ki raziskuje področje polpretekle zgodovine, pri čemer je njegova posebnost to, da z jasno besedo in strokovnim pristopom razbija neresnice, v katere se Slovenija zapleta vse od druge svetovne vojne. Tako vstopa v vrsto redkih zgodovinarjev v Sloveniji, ki zmorejo detabuizirati nekatera zgodovinska poglavja, ki so večinoma še vedno neizrečena.

Pokojni dr. Janez Zdešar ga je pred leti spodbudil, naj se ideološko nekontaminirani zgodovinarji začnejo med seboj povezovati in odkrivati prihodnjim rodovom resnico, in prav to ga žene pri vsakdanjem delu, pri poučevanju ali pri strokovnih in znanstvenih razpravah. Pravi, da se je zvestobe resnici naučil tudi na Teološki fakulteti.