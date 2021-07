"Če smo pri osnovni različici SARS-CoV-​2 ocenili, da je potrebna 60-odstotna precepljenost, je pri bolj agresivni različici delta potrebna od 75- do 85-odstotna precepljenost. Ta cilj do jeseni ni dosegljiv. Pogojno bi ga lahko dosegli le, če bi pospešili cepljenje in če bi bilo več mladih asimptomatsko bolnih. A za zdaj nam slabo kaže. Število cepljenj kljub vsem akcijam upada," je pojasnil Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

Z vidika širjenja koronavirusa nas, glede na trenutni položaj, že konec poletja in jeseni ne čaka nič dobrega. "Poleg že obstoječega virusa delta obstaja tudi virus delta 1.1. Virus je bolj agresiven in virulenten, a to ne pomeni, da je več hospitalizacij ali da je potek bolezni kakorkoli težji. Gre le za to, da se virus hitreje širi. Zelo dovzetni za različico delta virusa pa so mladi in preostali, ki še niso bili cepljeni," je dejal Štrukelj.

Po njegovih besedah lahko septembra oziroma oktobra pričakujemo hud porast okužb. "Glede na frekvenco okužb, ki je prisotna v Lizboni in Moskvi, sumimo, da bo do konca poletja pri 90 odstotkih vseh okužb šlo za eno od dveh novih različic delta. Obstaja le majhna verjetnost, da virus sam od sebe izzveni. Tako se je med letoma 2012 in 2013 zgodilo z osnovnim virusom sarsa. Ne vemo, zakaj je izzvenel, cepljenja takrat ni bilo. Zagotovo pa pri tem ne gre samo za visoke temperature. Samo poglejmo, kaj se dogaja v Lizboni, kjer imajo visoke temperature, pa so v treh dneh iz zelene prišli v rdečo fazo," je še poudaril.

"Najboljši prepričevalec je vrstnik"

Štrukelj meni, da bi morali začeti aktivnejše kampanje za cepljenje: "Sam bi poskušal nagovoriti mlade prek vrstnikov, ki aktivno sodelujejo pri cepljenju, kot so študenti medicine in farmacije. Enako bi storil pri starejših. Medvrstniškim akcijam ljudje najbolj zaupamo, zato imajo največji vpliv."

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ in ki upošteva vse starostne skupine, je v Sloveniji z enim odmerkom cepljen 824.801 človek ali 39 odstotkov populacije, z vsemi odmerki pa je cepljenih 685.919 ljudi ali 33 odstotkov populacije. V državi je trenutno cepljenih 32,5 odstotka celotnega prebivalstva.

60-odstotna precepljenost ne bo dovolj

Če smo pri osnovni različici SARS-CoV-​2 določili, da je potrebna 60-odstotna precepljenost, je pri agresivnejši različici delta potrebna od 75- do 85-odstotna precepljenost, je jasen Šturkelj.

Koronavirusi sicer v osnovi niso tako nalezljivi. Daleč najbolj nalezljive so ošpice, pri katerih je potrebna 92-odstotna precepljenost, da ustavimo širjenje. Gripa je najmanj nalezljiva, zato zadostuje, da je cepljenih ali prebolelih od 40 do 50 odstotkov ljudi.

Štrukelj: Ostati moramo demokratični, ne smemo delati drugorazrednih državljanov

Ideje, da bi morebitno jesensko zaprtje države veljalo samo za necepljene, Štrukelj ne podpira. Meni, da je ne glede na rezultat pomembno, da se ne dogajajo pritiski in mobing.

"Tisti, ki se ne odloči za cepljenje, ima to pravico. Tudi cepilne potne liste smo uvedli šele zdaj, ko za tiste, ki se ne želijo cepiti, obstaja alternativa, in to je testiranje. Ne smemo delati drugorazrednih državljanov. Moramo biti demokratični, seveda pa poskušamo na vse načine prepričati ljudi, naj se cepijo. Je pa res, da bodo vse pogostejša represivna dejanja, saj bodo, na primer, letalske družbe zahtevale, da si cepljen, če boš želel kam potovati," je še povedal Štrukelj.