Stresna ločitev? Tukaj najdete odgovore in nasvete!

Oglasno sporočilo

Ločitev in delitev premoženja v postopku razveze sta temi, ki zadevata številne pare in družine. Medtem ko se poroka pogosto začne z obljubo večne ljubezni, se življenje lahko razplete na načine, ki zahtevajo razvezo zakona. S tem prihaja tudi potreba po razdelitvi premoženja in dodelitvi skrbništva nad otroki . Kako bo postopek potekal, je odvisno od tega, ali se partnerja nameravata ločiti sporazumno ali nesporazumno.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Pri sporazumni ločitvi oba zakonca soglašata z ločitvijo ter se tudi dogovorita o vzgoji otrok in delitvi premoženja. Ta pot razveze zakonske zveze je hitra, najenostavnejša, z nižjimi stroški in navadno brez nezaželenih zapletov. Zakonca lahko sporazumno razvezo opravita tudi pri notarju, vendar le v primeru, da nimata skupnih otrok. Če imata zakonca skupne otroke, o ustrezni vzgoji, preživljanju in njihovih stikih s starši ugotavlja sodišče na glavni obravnavi. Pri tem postopku sodeluje tudi Center za socialno delo, ki predhodno poda mnenje o sporazumu med zakoncema.

Ko se soočate z ločitvijo, je koristno poiskati osebo, ki je na položaj sposobna gledati objektivno. Pravnik na dlani vam bo nudil pomoč pri iskanju najboljše možne rešitve. Pomagal vam bo pri reševanju številnih dilem in vprašanj ter vas vodil skozi postopek. Posvetujte se z izkušenim pravnikom na 01 280 8000 – dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Nekoliko zapletenejši, daljši in tudi dražji je drugi način razveze – ločitev s tožbo, ki lahko privede tudi do nekaterih zapletov. Ta način je vezan predvsem na nesoglasja o razvezi in z njo povezanimi vprašanji (skupni otroci, preživnina in skupno premoženje).

Tudi pri tej vrsti razveze se morata zakonca, če imata skupne mladoletne otroke, najprej udeležiti predhodnega svetovanja na CSD. Sledi vložitev tožbe za razvezo enega od zakoncev. Pomembno je, da predlog vloži na sodišče, v območju katerega biva nasprotni zakonec, ali na okrožno sodišče na območju zadnjega skupnega bivališča. Zadeva se nato dodeli v reševanje sodniku. V primeru nesoglasja glede skrbništva otrok sodišče zakonca povabi na glavno obravnavo. Tam se zaslišijo stranke in priče ter morebitni izvedenci. Če želi otrok izraziti svoje mnenje, se z njim pogovori strokovni delavec CSD. Sodišče s pomočjo morebitnega izvedenca določi sklep in razveže zakonsko zvezo.

Delitev premoženja v postopku ločitve

Kako se bo delilo premoženje, je odvisno predvsem od tega, za kakšno premoženje gre, kdo je lastnik in kakšni so dejanski pogoji. Če sta zakonca predčasno sklenila predporočno pogodbo, se bo delitev premoženja izvedla v skladu z določili, ki so tam zapisana. Če te pogodbe ni, se delitev premoženja izvede glede na posebno premoženje in skupno premoženje. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je kdo od zakoncev pridobil z darilom, dediščino ali pred nastankom skupne zveze. Skupno premoženje je premoženje, ki je bilo pridobljeno z delom ali kupljeno med trajanjem zakonske zveze. Skupno premoženje običajno vključuje tudi dolgove, ki sta jih zakonca pridobila med zakonsko zvezo.

Pri delitvi skupnega premoženja se običajno šteje, da sta deleža zakoncev enaka. Vendar lahko zakonca predložita dokaze, ki kažejo, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se na predlog zakoncev skupno premoženje razdeli v skladu s pravili, ki veljajo za delitev solastnine.

Nepremičnine in delitev premoženja

Največ težav v procesu delitve premoženja nastane v povezavi z nepremičninami. Kot rečeno, večina premoženja, pridobljenega med trajanjem zakonske zveze, velja za skupno premoženje obeh zakoncev. To velja tudi za nepremičnine, razen če je drugače določeno s predporočno pogodbo ali če je nepremičnina posebno premoženje enega od zakoncev.

O delitvi nepremičnin se lahko partnerja dogovorita sporazumno, kar potrdi notar. V sporazumu določita, kako se bodo nepremičnine delile med seboj, ali bo ena stranka obdržala nepremičnino in druga prejela ustrezno izravnavo v obliki drugega premoženja oziroma denarja ali se bo nepremičnina prodala in izkupiček razdelil med zakonca. Če zakonca ne dosežeta sporazuma glede delitve nepremičnin, lahko ena od strank vloži tožbo za delitev skupnega premoženja pri pristojnem sodišču. Sodišče bo v tem primeru odločilo o delitvi nepremičnin glede na zakonska določila in konkreten primer.

Ob ločitvi je smiselno poiskati pomoč pravnika, ki lahko zakoncema skupno ali posamezno predstavi njune pravice in pravne možnosti v zvezi z delitvijo premoženja. Pomaga lahko tudi pri sestavi sporazuma glede delitve premoženja, ki je lahko velikokrat najugodnejša rešitev za oba. Obrnite se na Pravnika na dlani in si olajšate to stresno obdobje.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.