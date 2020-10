Katoliška cerkev o opoziciji: Zanima jih le oblast, ne zdravje ljudi

V nedeljo je praznik spomina na mrtve. Nadškof Anton Stres, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, je pred praznikom objavil sporočilo, v katerem opozarja pred nevarnostjo kulture omalovaževanja človekovega življenja, ki jo je pred dvema desetletjema omenjal že papež sv. Janez Pavel II. in jo poimenoval "kultura smrti".

Stres se je zahvalil vsem, ki se z nadčloveškimi napori trudijo, da rešijo zdravje in življenje sodržavljanov ter sodržavljank, ob tem pa s prstom pokazal na del opozicije, ki po njegovem mnenju več truda in napora vlaga v to, kako bi se znova dokopala do oblasti, kakor da bi sodelovala pri reševanju zdravja.

"To je v takšnih razmerah sprevržena politična praksa, ker v ospredje ne postavlja človeka in skupnega dobrega, temveč interese določenih skupin. V teh dneh državljani upravičeno pričakujemo nasprotno držo: da bodo voditelji držali skupaj v bistvenem ter da bodo kljub različnim pogledom in interesom jasno izražali enotnost in solidarnost v skrbi za ohranitev čim več človeških življenj. Zavzemanje za skupno dobro je vrhovna zapoved in norma vsake odgovorne politike in državljanske drže," je zapisal Stres.

Šarec: Cerkev kot institucija nima pravice posegati v državo

Na pismo so se ostro odzvali v stranki LMŠ. "Zgroženi in razočarani smo nad neupravičenimi namigovanji o slabih namenih opozicije in s tem tudi naše stranke. Želeli bi si, da bi se Katoliška cerkev v Sloveniji ukvarjala s svojim osnovnim poslanstvom," so zapisali.

Na Twitterju se je oglasil tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec. Zapisal je, da nobena država nima pravice posegati v človekovo vero.

Nobena država nima pravice posegati v človekovo vero. Katero koli. Ali je zasmehovati.Prav tako pa Cerkev kot institucija nima pravice posegati v državo, ali pa celo biti glasnik kakšne stranke. Cerkev in država sta po ustavi ločeni.V imenu vere izvajati politiko je farizejstvo. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) October 29, 2020

Odzvali so se tudi v Levici. Zapisali so: "Če ima življenje prednost pred ideološkim bojem, v Levici ne razumemo, zakaj v izjavi Komisije za pravičnost in mir ni drugega kot ideološki boj proti protestnikom, RTV, opoziciji? S takimi gestami vodstvo slovenske RKC dela škodo predvsem vernikom in cerkvi sami, saj ta s takimi razdvajajočimi nagovori na slovenskem rezonira zgolj kot podaljšek vladajoče stranke SDS."

Petkovi protestniki razkrivajo odsotnost sočutja do drugih

Ob tem se je obregnil tudi ob petkove protestnike. S svojimi dejanji po besedah Stresa "razkrivajo svojo odsotnost sočutja do oseb, ki trenutno zaradi epidemije trpijo pravi križev pot: zdravstveno osebje, okuženi bolniki, njihovi svojci, mnogi žalujoči itd. Vsem tem je neodgovorno vedenje v posmeh."

Pred praznikom, ko mnogi množično obiskujejo grobove svoji bližnjih, je nadškof Stanislav Zore vernike pozval, naj pokopališča obiščejo le v svoji župniji oziroma občini ter naj spoštujejo navodila vlade in strokovnjakov. Več o tem tukaj.

Spodaj objavljamo celotno sporočilo, brez lektorskih popravkov.