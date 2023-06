Neuradno: žrtvi ustrelil na otroškem igrišču. Pred tem že obsojen za posilstvo. #video

Po ponedeljkovem streljanju na območju ljubljanskih Fužin, kjer je strelec ustrelil lastnika zastavljalnice in njegovega sodelavca, kasneje pa si sodil sam, na dan prihaja več novih podrobnosti o ozadju obračuna. Neuradno naj bi bil razlog zločina dolžniško razmerje, strelec pa naj bi bil v preteklosti pravnomočno obsojen za več kaznivih dejanj, med drugim tudi nasilja in posilstva.

Ljubljanske policiste so v ponedeljek nekaj pred 15. uro obvestili o streljanju na območju Most v Ljubljani. Dva moška, stara 57 in 58 let naj bi na terasi enega od lokalov na območju Fužin pila kavo, ko je do njiju pristopil tretji moški in vnel naj bi se prepir. Po poročanju portala 24ur.com naj bi bili med seboj poslovno povezani, prva dva pa naj bi tretjemu dolgovala denar.

Pobegnil z orožjem, v avtu imel tudi ročno bombo

Očividci so za STA povedali, da naj bi bili žrtvi gosta v lokalu, ko je k njima pristopil storilec. Umaknili so se s terase na otroško igrišče lokala, kjer naj bi strelec izvlekel pištolo in ju ustrelil.

Zaradi hudih poškodb s strelnim orožjem sta na kraju dogodka umrla dva moška, stara 57 in 58 let, 47-letni strelec pa je s kraja dogodka pobegnil z avtomobilom in pri sebi še vedno hranil orožje in tudi ročno bombo. Policisti so kasneje storilca našli mrtvega na območju Polja, kjer je ustavil avto in po neuradnih informacijah storil samomor.

Razlog dolžniško razmerje?

Kot poroča portal Žurnal 24 sta oba pokojna v lokalu, kjer so ju ustrelili, pogosto pila kavo in se tam sestajala s strankami.

"O Robiju lahko povem samo lepe stvari. Zastavljalnico ima več kot dvajset let, v preteklosti je imel pogodbo z Novo Ljubljansko banko in je tudi posojal denar, po istih obrestnih merah. Med epidemijo je zbolel za covidom-19 in se komaj izvlekel," je povedal njegov znanec.

Po navedbah Dnevnika naj bi bil strelec Dušan Vulić, stari znanec policije in slovenskih sodišč, pišejo. Pred nekaj leti si je od lastnikov zdaj zaprte zastavljalnice Rabella Roberta Vučka in Rajka Črnaka izposodil nekaj tisoč evrov in v zameno zastavil zlat nakit.

Kot je za 24UR ZVEČER pojasnila penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt, je bil strelec stari znanec policije, ki je bil v preteklosti pravnomočno obsojen za več kaznivih dejanj, med drugim tudi nasilja in posilstva. Pred kratkim naj bi končal s prestajanjem zaporne kazni, ob tem pa obiskal lastnika in solastnika zastavljalnice v Fužinah, s katerima je pred obsodbo sklenil 'poslovni dogovor'. Takrat naj bi v njuno poslovalnico prinesel zanj zelo pomemben zlat nakit, v zameno pa prejel gotovino. Ob vrnitvi na svobodo je nakit zahteval nazaj, a naj bi moška od njega izsiljevala večjo vsoto, kot jo je za isti nakit prejel pred leti.

Glede dolga oziroma zastavljenega premoženja so se v lokalu očitno sprli, Vulić je potegnil pištolo in ustrelil najprej enega, zatem še drugega moškega. Foto: Siol.net

Policija motiva uradno še ni razkrila

Policija sicer doslej motiva za dejanje še ni razkrila niti potrdila, da si je storilec po streljanju sodil sam.

"Zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin še poteka, zato vam več informacij še ne moremo posredovati," je v zadnjem sporočilu javnosti v ponedeljek ob 19.43 po odkritju domnevnega storilca kaznivega dejanja pojasnila Aleksandra Golec s Policijske uprave Ljubljana.