Skupina moških je začela streljati na voznike ob cesti

V Mehiki je na preizkušnji amaterske serije relija prišlo do strelskega napada, v katerem je bilo ubitih najmanj deset ljudi, ranjenih pa vsaj devet, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se opira na vire domačih oblasti.

Strelski napad se je zgodil v mestu Ensenada blizu ameriško-mehiške meje, kjer je skupina moških iz poltovornjaka začela streljati na voznike ob cesti.

Oblasti v Ensenadi so v izjavi za javnost sporočile, da je bilo ubitih najmanj deset ljudi. Še devet je ranjenih. Te so premestili v bolnišnice v Ensenadi, ki ima približno 440.000 prebivalcev.

Iz urada tožilca v zvezni deželi Baja California, kjer leži Ensenada, so že sporočili, da bodo ustanovili posebno preiskovalno skupino. Ta bo skušala najti storilce, ki so s kraja napada ušli. Motiv za napad še ni znan, so še zapisali v izjavi. Mesto Ensenada je sicer v zadnjih letih večkrat prizadelo nasilje, povezano s preprodajo drog.