V streljanju v Ljubljani umrla dva človeka, storilec naj bi si sodil sam #foto #video

Ljubljanske policiste so nekaj pred 15. uro obvestili o streljanju na območju Most v Ljubljani. Po do zdaj znanih podatkih sta dva človeka na kraju dogodka zaradi hudih poškodb umrla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so še sporočili, so v bližini kraja streljanja našli mrtvega moškega, za katerega domnevajo, da bi lahko bil storilec kaznivega dejanja. Po neuradnih informacijah je storil samomor.