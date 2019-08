Strela udarila v Štanjelski grad in odkrušila del stolpa #foto

Močna nevihta, ki se je v petek zvečer razbesnela nad Krasom, je poškodovala stari grajski del Štanjela. Strela je namreč udarila v enega izmed kamnitih stolpov starodavnega gradu in odkrušila del stolpa. Kamenje je poškodovalo še šest okoliških objektov in več osebnih avtomobilov. Nekaj gospodinjstev je ostalo tudi brez električne energije.

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Komen so poškodbe na objektih sanirali tako, da so odstranili nevarnosti za občane in turiste, ki obiskujejo grad. Na intervenciji je sodelovalo 16 gasilcev s tremi vozili, delavci režijskega obrata občine Komen in poveljnik civilne zaščite. Na kraju je bil tekom intervencije prisoten tudi župan občine Komen, so sporočili gasilci PGD Komen.

Foto: PGD Komen Kot nam je povedal predsednik PGD Komen Marko Adamič so morali gasilci zaradi počenega dela stolpa dodatno porušiti del objekta. Kamenje je odneslo 30 metrov stran od stolpa in je poškodovalo strehe šestih hiš.

Skupna materialna škoda po prvih ocenah presega 30 tisoč evrov, a bo verjetno še višja. Del grajskega stolpa bo po besedah Adamiča potrebno dodatno porušiti in zgraditi na novo.

Domačini kaj podobnega ne pomnijo

"Domačini pravijo, da strela v zadnjih 500 letih še nikoli ni tako poškodovala gradu," poudarja Adamič.

Foto: PGD Komen Gre za Kobdiljski stolp ali stolp na vratih, ki je nekoč varoval dostop v Štanjel iz Vipavske doline. V tridesetih letih prejšnjega stoletja ga je arhitekt Maks Fabiani spremenil v poletno jedilnico, na njegovi strehi pa uredil teraso. Med drugo svetovno vojno, leta 1944, je bil delno porušen. Kasneje so ga obnovili.

Foto: PGD Komen