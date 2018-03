SD in DeSUS bi volitve maja, SDS pa junija

Stranke različno o datumu za predčasne volitve

V SDS se zavzemajo za razpis predčasnih volitev 10. junija, da bi to dosegli, pa ne izključujejo niti predloga za novega mandatarja. V SMC pri izbiri datuma poudarjajo vsebine, ki jih mora DZ še sprejeti, medtem pa sta se DeSUS in SD na današnjem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju zavzeli za čimprejšnje volitve, 20. ali 27. maja.

Podobno kot vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je po posvetu pri predsedniku republike o roku predčasnih volitev in morebitni nameri predlaganja kandidata za mandatarja tudi vodja poslancev SDS Jože Tanko poudaril državotvorne vsebine, ki jih mora oz. želi DZ še sprejeti do konca mandata.

Med drugim gre za sprejem predloga dopolnitve ustavnega zakona za zaščito NLB, ki sta ga v parlamentarni postopek vložili SDS in NSi, v DZ pa kaže na ustrezno podporo zakonu. Poslanske skupine ga želijo še preoblikovati in kakovostno pripraviti, za sprejem pa je potrebna dvotretjinska večina v DZ.

Tanko je izpostavil še delo preiskovalnih komisij in dejal, da bi bilo prav, da njihova poročila obravnava DZ. V DZ pričakujejo še dejanja v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe, je spomnil.

DeSUS in SD se mudi

Medtem pa so v DeSUS in SD za čimprejšnje predčasne volitve. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je predsednik Borutu Pahorju predlagal, da jih izvedejo čim prej, 20. maja, "da ne bomo imeli države v nekem vakuumu". Kot je po posvetu pri Pahorju povedal Jurša, je predsednik pojasnil, da se bodo na to temo morda še enkrat srečali, odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v zvezi s predlogom za novega mandatarja.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je predsedniku predlagal, da se volitve izvedejo čim prej. Foto: STA Podobno se v SD zavzemajo za to, da bi bile volitve 20. ali 27. maja. "Ni pošteno, da bi bili državljani na plečih političnih preračunavanj tako dolgo brez vlade," je po posvetu pri Pahorju ocenil Han in dodal, da je treba demokratično čim prej na volitve, "se izmeriti, potem pa sestaviti novo ekipo".

Han: SMC bi bila zdaj državotvorna in bi reševala ves svet

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je bil oster do SMC. Po njegovih besedah je zanimivo, da bi bila največja vladna stranka, katere predsednik je odstopil s premierskega položaja, "zdaj državotvorna in reševala ves svet". To se mu zdi neresno. Prav tako je za neresno označil ravnanje SDS, ki "tri leta in pol ruši vlado", potem pa bi v zadnjih mesecih podaljševala čas do volitev.

Pahorju, ki novega mandatarja ne bo predlagal, je Han danes predal podpise oz. zagotovilo svojih poslancev, da ne bodo prispevali podpisov za katerikoli predlog za novega mandatarja. Njihov nekdanji poslanec Janko Veber je namreč danes sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja, če mu bo le uspelo zbrati deset poslanskih podpisov. Kot je dejal, pogovori z morebitnimi sopodpisniki potekajo, bistveni razlog za takšno potezo pa je po njegovih besedah ta, da želi v vmesnem obdobju "preprečiti razprodajo Slovenije".

Tanko danes sicer ni konkretno napovedal, da bodo za dosego cilja, da bi bile volitve 10. junija, predlagali ali podprli kakšnega kandidata za novega mandatarja. Je pa poudaril, da obstaja ta možnost.

Kustec Lipicerjeva je na vprašanje, ali pričakuje, da bi lahko kdo iz SMC, ki ne bo več kandidiral na volitvah, prispeval podpise pod predlog za novega mandatarja, odgovorila, da se bodo o vseh predlogih resno in odgovorno pogovorili. Je pa dodala, da se ji zdijo takšne muhe enodnevnice neodgovorno iskanje pozornosti.

DZ se je danes seznanil z odstopom premierja Mira Cerarja, s tem pa je celotni vladi prenehal mandat. Pahor je danes že opravil prvi del posvetovanj glede mogočega datuma volitev in morebitnega predloga za novega mandatarja, in sicer z vodji poslanskih skupin SMC, SDS, DeSUS in SD. V sredo so napovedani še pogovori z vodji poslanskih skupin Levice, NSi in nepovezanih poslancev ter s poslancema narodnih skupnosti.