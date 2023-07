Stojmenova Duh: Nihče ne bo od vas več zahteval, da se lastnoročno podpišete

Ministrica Stojmenova Duh je razkrila, da pripravljajo nov krovni zakon o digitalni preobrazbi Slovenije, ki jim bo pomagal pri tem, da uveljavijo princip Najprej digitalni oziroma digital first. To pomeni, da bi se z zakonom dala prednost digitalnim storitvam, kot sta e-vročanje in e-podpis. "Nihče ne bo več zahteval, da se morate za kakršenkoli dokument podpisati lastnoročno, ampak bo digitalni podpis povsem zadoščal," je povedala v izjavi za medije.

Ob tem je poudarila, da je to že zdaj v veljavi, a da se še marsikdaj zgodi, da kak subjekt od stranke zahteva osebni obisk v poslovalnici ali pošiljanje dokumentov po fizični pošti.

Prav tako bo z zakonom omogočeno, da se dokumenti varno vročajo v digitalni obliki, tako da jih ne bo več treba pošiljati priporočeno po pošti oziroma jih hoditi iskat na pošto.

Okvirne vsebine zakona so pripravljene, čez poletje jih bodo še dopolnjevali, nato pa bo sledilo medresorsko usklajevanje. Kdaj točno bi bil lahko zakon sprejet, še ni znano, je pa Stojmenova Duh izrazila željo, da bi se to zgodilo še letos.

Zaostanek EU pri razvoju čipov

Ministrica je prav tako spomnila na akt o čipih, s katerih želi EU okrepiti svojo vlogo na področju proizvodnje računalniških čipov. Trenutno proizvaja od okoli deset do 12 odstotkov vseh čipov, v prihodnjih letih pa želijo ta delež dvigniti vsaj na 20 odstotkov. EU bo za krepitev te panoge namenila več kot 40 milijard evrov, pri čemer pa se pričakuje, da bodo tudi posamezne članice vlagale v to področje.

Posledično so se ministrstva za digitalno preobrazbo, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter gospodarstvo, turizem in šport povezala s kompetenčnim centrom Chip.SI, v katerem so združena slovenske raziskovalne organizacije in podjetja.

Skupaj so svoje načrte, v katerih so opredeljena tudi finančna sredstva za naprej, predstavili Evropski komisiji. "Ministrstva sama bomo financirala v okviru zmožnosti, ki jih imamo znotraj proračuna, poleg tega pa bomo pomagali kompetenčnemu centru, da pride tudi do evropskih sredstev," je povedala.

Sodelujejo tudi z avstrijskimi kolegi, saj so ugotovili, da se obe strani med seboj lepo dopolnjujeta. V Avstriji imajo več podjetij, ki proizvajajo čipe, medtem ko so slovenska podjetja močna pri načrtovanju in razvoju čipov.

Poleg projektov za usposabljanje prebivalstva s področja digitalnih kompetenc ministrstvo uvaja nov projekt Digi info točke. Po državi bo 222 takšnih točk in bodo namenjene podpori in svetovanju prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih storitev.

Mehanizem za izposojo računalniške opreme, ki ga prinaša novela zakona o digitalni vključenost, naj bi po besedah ministrice zaživel še letos.