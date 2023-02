Stojmenova Duh: " Za nekaj urni sestanek se ni treba voziti v Ljubljano"

V okviru prostih kvot bodo zaposlili tudi nove sodelavce, predvsem se bodo trudili privabiti tiste strokovnjake, ki se do sedaj niso odločili za delo na ministrstvu zaradi vožnje v Ljubljano. Večina zaposlenih, to je okoli 210 ljudi - ko bodo na ministrstvo prešli še sodelavci Direktorata za informatiko ministrstva za javno upravo -, bo še naprej poslovala iz Ljubljane.

Ob odprtju je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh izpostavila, da je v civilnem delu državne uprave več kot 15 tisoč zaposlenih in da jih velika večina dela v Ljubljani. V prestolnici so nepremičnine zelo drage, vsakodnevna vožnja zaposlenih pa prinese tudi visoke potne stroške.

Marsikatero delo je možno opravljati na daljavo

"Naše ceste so preobremenjene, vzdrževanje in zastoji tudi stanejo. Stane seveda tudi čas, ki ga preživimo na cesti, namesto da bi ga namenili družinam in prijateljem, bolj zdravemu načinu življenja. Največ pa stanejo zdravje in življenja ljudi, ki jih izgubljamo na cestah v prometnih nesrečah. Ravno digitalna preobrazba je pokazala, da je marsikatero delo možno opraviti tudi na daljavo in se za nekaj urni sestanek ni treba voziti v Ljubljano ali leteti na drugi konec Evrope," je dejala Stojmenova Duh.

Digitalizacija je nezadržen proces

"Digitalizacija je nuja," je nadaljevala, "ker je nezadržen proces in velik del naših življenj že dokaj dolgo in neločljivo povezan z digitalnimi tehnologijami. Pomeni tudi izjemno priložnost… naša vsakodnevna opravila in delovne obveznosti bodo lažje. Storitve, kot so zdravstvo, oskrba, izobraževanje in uprava, bodo dostopnejše, učinkovitejše in preglednejše, delovanje države pa transparentno in sledljivo."

Ministrica je svoj nagovor sklenila z besedami: "Zdaj je Maribor znova v vzponu. Ima talente in v sodelovanju z odličnimi šolami in univerzo vzgaja vrhunske kadre… Maribor ima predvsem kadre. Kadre, ki se vozijo vsak dan v Ljubljano ali še huje – v Avstrijo. Še imamo priložnost, da ujamemo korak z najboljšimi v digitalni oziroma tretji industrijski revoluciji. Naše ministrstvo je tu zato, da take priložnosti za razvoj udejanjimo v polnosti. Nenazadnje močan Maribor pomeni tudi močno Slovenijo."