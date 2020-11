Število ilegalnih prehodov meje se zmanjšuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je trend števila ilegalnih prehodov meje do avgusta strmo naraščal, je septembra in oktobra sledil strm padec. Policisti so do konca oktobra obravnavali 7,6 odstotka manj ilegalnih prehodov meje kot v enakem obdobju lani.

Policisti so letos do konca oktobra obravnavali 13.179 ilegalnih prehodov državne meje, kar je 7,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V lanskem letu so jih obravnavali 14.261, je razvidno iz rednega mesečnega poročila, ki ga je na spletni strani objavila policija.

Manj Alžircev, več Maročanov

Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se je glede na lani nekoliko spremenila. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Afganistana in Maroka, ki predstavljajo dve tretjini vseh ilegalnih migrantov. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se po podatkih policije preusmerili drugam.

Največ ilegalnih prehodov so obravnavale Policijske uprave Koper, Novo mesto in Ljubljana. Z minimalnimi medsebojnimi razlikami so obravnavale vsaka po slabo tretjino vseh ilegalnih prehodov.

Manj tudi prošenj za mednarodno zaščito

Število ilegalnih migrantov, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, je manjše za petino. Medtem ko je lani namero izrazilo 4.443 oseb, je bilo letos takšnih 3.535, največ med njimi je bilo Maročanov.

Število se je po ugotovitvah policije zmanjšalo predvsem zaradi nižjega števila državljanov Alžirije, ki jim pot čez Zahodni Balkan ni več tako ustrezna kot prej.

Velik porast nedovoljenih vstopov na notranjih mejah

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 868 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum). Število se je od enakega obdobja leta 2019 povečalo za 35,6 odstotka.

Manj nedovoljenih bivanj v Sloveniji

Zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Slovenije ali drugih držav članic EU so policisti obravnavali skupaj 3.085 tujcev, kar je 33,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Po mnenju policije je razlog v ukrepih za zmanjševanje učinkov epidemije, saj gre pri nedovoljenem prebivanju predvsem za prekoračitve dovoljenega časa prebivanja, kar je značilno predvsem za državljane držav zahodnobalkanske regije.

Na Hrvaško vrnili 9.000 migrantov

Slovenski policisti so zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Slovenijo tujim varnostnim organom vrnili 9.137 (lani 9.770) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 9.077 (9.660). Na tej meji je bilo največ vrnjenih državljanov Pakistana – 2.892 (3.213).

Tuji varnostni organi pa so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 1.320 (lani 558) oseb, med katerimi je bilo 28 slovenskih državljanov.

