Avgusta nov rekord ilegalnih prehodov meje

Policija je v prvih osmih mesecih letošnjega leta zaznala trend naraščanja števila nezakonitih prehodov državne meje. Od 1. januarja do 31. avgusta so policisti na območju Slovenije obravnavali 10.223 ilegalnih prehodov državne meje; v lanskem letu jih je bilo v enakem obdobju obravnavanih 9.896. Število se je glede na enako obdobje lanskega leta povečalo za 3,3 odstotka, je razvidno iz poročila, ki ga je na spletni strani objavila policija.

Prevladujejo Pakistanci in Maročani

Pri ilegalnem prehodu meje so bili najpogosteje obravnavani državljani Pakistana in Maroka, ki predstavljajo polovico vseh ilegalnih migrantov. Velik delež predstavljajo tudi državljani Afganistana in Bangladeša. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam. Manj kot lani je tudi državljanov Iraka, Irana in Sirije.

Največ ilegalnih prehodov so obravnavale Policijska uprava (PU) Ljubljana (tretjino), PU Novo mesto (tri petine) in PU Koper (več kot četrtino).

Manj prošenj za mednarodno zaščito

Za mednarodno zaščito je letos zaprosilo 2.919 ilegalnih migrantov oziroma 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Število se je po ugotovitvah policije zmanjšalo predvsem zaradi zmanjšanja števila državljanov Alžirije, ki jim pot čez Zahodni Balkan ni več tako ustrezna kot prej. Največkrat za azil zaprosijo Maročani.

Na Hrvaško vrnili skoraj 7.000 migrantov

Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav na mejnih prehodih se je minimalno zmanjšalo. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Slovenijo je bilo na mejnih prehodih letos zavrnjenih 2.915 državljanov tretjih držav (lani 2.957), od tega skoraj vsi na kopenski meji s Hrvaško.

Na podlagi mednarodnih sporazumov pa so slovenski policisti tujim varnostnim organom vrnili 6.824 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško. Od 6.781 vrnjenih oseb jih je bilo največ Pakistancev.

Tabela prikazuje sprejem oseb od tujih varnostnih organov in vračanje oseb tujim varnostnim organom: Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.